La Selección Peruana disputó su primer amistoso en esta etapa de transición de la mano de Manuel Barreto, teniendo como saldo un derrota por 2-1 a manos de Chile. Pese a que el resultado no fue el esperado, hubo cosas por rescatar y rendimientos que dejaron un mensaje positivo pensando en el mediano plazo. En medio de eso, llamó la atención el ingreso de Felipe Chávez a los 78′, pues había mucha expectativa sobre lo que podía aportarle al equipo.

Sin embargo, el poco tiempo en el campo de juego no le permitió mostrarse y apenas pudo tocar el balón en una oportunidad. Si bien trató de asociarse o conectar con sus nuevos compañeros, no se generaron sociedades dentro del campo y, de momento, se espera que en los próximos amistosos tenga más minutos –en caso sea convocado–.

Así pues, el último domingo, mientras se dirigía a su vuelo rumbo a Alemania, Chávez fue interceptado por los medios de comunicación para sacarle algunas declaraciones tras esta primera experiencia con la Selección Peruana absoluta. No obstante, el futbolista de 18 años prefirió guardar silencio y no declaró; apenas se le escuchó decir: “No voy a decir nada, perdón”.

Todavía es muy prematuro para sacar más conclusiones respecto a lo que puede darle ‘Pippo’ a la ‘Bicolor’, pues estamos hablando de un jugador que recién se ha integrado al grupo y apenas tiene unos cuantos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Solo es cuestión de tiempo para que se sienta más integrado y puede sortear las primeras dificultades que se le presentaron.

Felipe Chávez sumó sus primeros minutos con la selección mayor. (Foto: ITEA Sports)

Uno de los que habló sobre él y los jóvenes que debutaron frente a Chile, fue Marcos López, quien sacó conclusiones positivas de los que se han unido a la ‘Blanquirroja’. “Algunos jóvenes han podido debutar y lo han hecho, para mí, de la mejor manera. Es un partido de preparación y hay que seguir por este camino”, afirmó el lateral izquierdo, antes de viajar a Dinamarca para reintegrarse al Copenhague.

En cuanto sus próximo reto con el Bayern Múnich II, Felipe Chávez volverá a jugar este fin de semana, cuando su equipo enfrente al Aubstadt por la jornada 14 de la Regionalliga, el sábado 18 de octubre. Es altamente probable que el nacido en Aichach sea titular en el campeonato juvenil de Baviera, ya que no tuvo mucho desgaste físico en esta fecha FIFA y su presencia es importante para el cuadro alemán.

Felipe Chávez ya había jugado anteriormente con la Sub-17 y Sub-20 de la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

