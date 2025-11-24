El último fin de semana se dio inicio a una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del calendario deportivo. En el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la maratón se convirtió en el centro de atención, convocando a los mejores fondistas de la región en un circuito que partió desde la imponente Plaza Mayor de Lima. La expectativa fue máxima por los 42.195 kilómetros de recorrido, y hubo capote peruano: la medalla de oro y la de plata fueron para Perú, en una jornada exitosa para la delegación nacional.

El gran protagonista de la jornada masculina fue Ferdinand Cereceda, quien detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 2 horas, 16 minutos y 38 segundos, una marca que le valió colgarse la medalla de oro y consagrarse como el nuevo campeón bolivariano de la distancia, ratificando su excelente preparación. El segundo puesto fue para Ulises Martín, también peruano, cruzando la meta apenas tres segundos después que el ganador con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 41 segundos.

Sin embargo, luego de la alegría y el frenesí por haber conseguido una medalla plateada, Ulises Martín no se contuvo ante los medios de prensa que cubren el evento y lanzó una dura crítica contra la organización de los Juegos Bolivarianos, señalando que no le dieron todas las comodidades y facilidades para prepararse y competir, y aún así pudo conseguir una presea en esta competencia.

“Cada dirigente es responsable de lo que hace, yo como deportistas vengo a cumplir lo que me toca, lo que me toca es agarrar una medalla, así que lo pudimos lograr. Solamente decir que estamos abandonados, y yo creo que basta con decir eso, es todo. No quiero echar la culpa a la Federación ni al IPD, pero es la segunda vez que participo. Es un desastre total”, señaló en TV Perú.

Ulises Martín y Ferdinand Cereceda lograron la medalla de plata y oro, respectivamente. (Foto: IPD)

En la rama femenina, la competencia también fue intensa, aunque el primer lugar se escapó por poco. La ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho dio la sorpresa de la jornada al imponer un ritmo inalcanzable y llevarse la medalla de oro con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos. Sheyla Eulogio Páucar fue la mejor nacional en la prueba, quedándose con la medalla de plata tras una dura batalla y un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 10 segundos.

El éxito femenino se completó con la medalla de bronce, que también se quedó en casa. Zarita Suárez Núñez realizó una carrera consistente que le permitió asegurar el tercer lugar del podio bolivariano con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 7 segundos, cerrando una jornada muy productiva para el fondismo peruano, más allá de las críticas del medallista de plata en la rama masculina y el poco apoyo de los encargados, según sus palabras.

“Gracias a Dios podemos descansar bien, yo vine a hacer mi trabajo y ya está”, agregó Ulises Martín, cerrando sus declaraciones de esa forma. De hecho, este apunte se suma a algunas críticas que se generaron antes del inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, y ahora también fue uno de los protagonistas quien alzó la voz luego de la competencia.

