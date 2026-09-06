La gran definición de la Leagues Cup 2026 ya tiene protagonistas. Toluca y Monterrey se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por el campeonato en el Shell Energy Stadium de Houston, escenario que recibirá un duelo entre dos clubes mexicanos que buscarán cerrar con un título su participación en el torneo internacional. La final también representa una oportunidad para cambiar el dominio que los equipos de Estados Unidos habían ejercido en las anteriores ediciones de la competencia.

Los Diablos Rojos aseguraron su presencia en el partido decisivo luego de imponerse 2-0 sobre León en una de las semifinales disputadas en Houston. Federico Pereira y Federico Viñas fueron los encargados de marcar los goles que permitieron al conjunto dirigido por Antonio Mohamed avanzar a la lucha por el trofeo después de un encuentro en el que mostró solidez y eficacia frente al arco rival.

Por su parte, Monterrey consiguió el segundo boleto a la final tras superar al América en una definición desde el punto penal. El encuentro terminó 2-2 durante el tiempo reglamentario, con Diego Rossi y Lucas Ocampos como anotadores de Rayados, antes de que la tanda decisiva favoreciera al conjunto regiomontano. De esta manera, el equipo de Matías Almeyda se ilusiona con hacer historia.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS. Apple TV transmitirá EN VIVO la final de la Leagues Cup entre Toluca vs. Monterrey hoy domingo 6 de septiembre. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey EN VIVO en México?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se juega el domingo 6 de septiembre, a las 19:15 horas de Ciudad de México, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas . En México, se podrá seguir por Apple TV e Imagen TV.

Zona horaria de México Ciudades de referencia Hora de la final Toluca vs. Monterrey Tiempo del Noroeste (UTC−7) Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito 18:15 h Tiempo del Pacífico (UTC−7) Hermosillo, Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado 18:15 h Tiempo del Pacífico (UTC−7) Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Durango, Tepic, La Paz 18:15 h Tiempo del Centro (UTC−6) Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, León, Mérida, Cancún* 19:15 h Tiempo del Centro (UTC−6) Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelia, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Torreón 19:15 h Tiempo del Sureste (UTC−5) Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum, Cozumel 20:15 h

Si estás en CDMX, Toluca, Monterrey, Guadalajara o gran parte del país , el partido inicia a las 7:15 p. m.

, el partido inicia a las En Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Durango , comienza una hora antes: 6:15 p. m.

, comienza una hora antes: En Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal , arranca una hora después respecto a CDMX: 8:15 p. m.

, arranca una hora después respecto a CDMX: La sede está en Houston , donde el silbatazo inicial será a las 9:15 p. m. hora local (ET) ; equivale a las 7:15 p. m. en Ciudad de México .espndeportes.

, donde el silbatazo inicial será a las ; equivale a las .espndeportes. La transmisión anunciada para México será por Apple TV e Imagen TV.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey EN VIVO en Estados Unidos?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, con inicio programado para las 8:15 p. m. hora local de Houston (CT), 9:15 p. m. del Este y 6:15 p. m. del Pacífico.

Zona horaria de EE. UU. Ciudades de referencia Hora del partido Eastern Time (ET) Nueva York, Miami, Washington D. C., Boston, Atlanta, Orlando, Filadelfia, Detroit 9:15 p. m. Central Time (CT) Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, Austin, Minneapolis, Nueva Orleans, Nashville 8:15 p. m. Mountain Time (MT) Denver, Phoenix, Salt Lake City, Albuquerque, El Paso, Boise 7:15 p. m. Pacific Time (PT) Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Portland 6:15 p. m. Alaska Time (AKDT) Anchorage, Fairbanks, Juneau 5:15 p. m. Hawaii-Aleutian Time (HST) Honolulu, Hilo, Kahului 3:15 p. m.

La referencia principal es Houston: 8:15 p. m. CT , pues allí se disputa la final.

, pues allí se disputa la final. En la costa este, el partido comenzará a las 9:15 p. m. ET ; es un horario nocturno, especialmente relevante para audiencias de Nueva York, Miami, Orlando y Washington D. C.

; es un horario nocturno, especialmente relevante para audiencias de Nueva York, Miami, Orlando y Washington D. C. En California y toda la costa oeste será a las 6:15 p. m. PT , una franja de tarde ideal para Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle.

, una franja de tarde ideal para Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle. En ciudades de la zona Mountain, como Denver, Phoenix y Salt Lake City, el arranque está previsto a las 7:15 p. m.

El encuentro enfrentará a dos clubes de Liga MX por el título de la Leagues Cup y podrá seguirse en Estados Unidos por Apple TV y Univision, según las programaciones publicadas.