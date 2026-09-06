Este domingo 6 de septiembre llegará a su fin la Leagues Cup 2026, torneo que por primera vez contará con un campeón de la Liga MX tras el dominio de la MLS en sus 2 primeras ediciones. Desde el Estadio Nemesio Diez, no te pierdas la transmisión de Toluca vs. Monterrey EN VIVO y aquí te dejaré con las opciones en TV y Streaming para que puedas seguir este partido minuto a minuto.
La final de la Leagues Cup 2026 tendrá un duelo inédito entre Toluca y Monterrey, dos clubes mexicanos que buscan conquistar por primera vez este torneo. Toluca llega tras superar 2-0 a León, mientras que Monterrey avanzó después de imponerse en penales al América.
El encuentro promete ser intenso y definirá al nuevo campeón de la competición, además del boleto directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027.
¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO por final de Leagues Cup 2026?
En México, la final Toluca vs. Monterrey se disputará este domingo 6 de septiembre a las 7:15 p. m. (hora del centro de México). La transmisión estará disponible por Apple TV, mientras que reportes recientes también señalan a TUDN e Imagen TV como opciones de televisión.
En Estados Unidos, el partido comenzará a las 8:15 p. m. ET / 7:15 p. m. CT / 5:15 p. m. PT. Los aficionados podrán seguirlo por Apple TV, TUDN USA y Univision, según las plataformas de transmisión registradas para el encuentro.
Toluca vs. Monterrey: canales y horarios en el mundo
|País / región
|Hora local
|Canal / plataforma
|España
|03:15 a. m. (lunes 7)
|Apple TV
|Argentina
|22:15
|Apple TV
|Chile
|22:15
|Apple TV
|Colombia
|20:15
|Apple TV
|Perú
|20:15
|Apple TV
|Venezuela
|21:15
|Apple TV
|Centroamérica
|19:15
|Apple TV / TUDN
|Costa Rica
|19:15
|Apple TV / TUDN
|Panamá
|20:15
|Apple TV / TUDN
Posibles alineaciones de Toluca vs. Monterrey por final de Leagues Cup 2026
- Toluca: Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.
- Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.