La gran final de la Leagues Cup 2026 presenta un enfrentamiento histórico 100% mexicano entre Toluca y Monterrey este domingo 6 de septiembre, a partir de las 19:15 horas Tiempo del Centro / 9:15 pm ET / 6:15 pm PT , sobre el césped del Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Si te encuentras en México, sigue la cobertura en vivo a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, y sus plataformas autorizadas de fútbol online para que los aficionados no se pierdan de la acción desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

Por primera vez desde que se instauró el formato moderno del torneo bionacional, dos equipos de la Liga MX disputarán el título definitivo tras dominar por completo las fases eliminatorias frente a la MLS. Además de conquistar su primer título de Leagues Cup, el campeón obtendrá el pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027. Sin embargo, tanto los Diablos Rojos como los Rayados ya han asegurado su lugar en la mencionada competencia a través de otras vías de clasificación.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS. Horarios y canales de TV para ver Toluca vs. Monterrey hoy domingo 6 de septiembre por la final de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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Puedes ver el partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 por la señal en vivo de Imagen Televisión de forma gratuita a través de su sitio web oficial en la sección de Transmisión en Vivo de Imagen TV.

Sitio Web: Accede directamente desde tu navegador en Imagen TV En Vivo.

Accede directamente desde tu navegador en Imagen TV En Vivo. Aplicación Móvil: Descarga la app oficial para dispositivos móviles en Google Play Store o en la App Store de Apple.

Descarga la app oficial para dispositivos móviles en Google Play Store o en la App Store de Apple. Pluto TV: Transmite la señal a través del canal digital gratuito Imagen TV+ en Pluto TV.

Transmite la señal a través del canal digital gratuito Imagen TV+ en Pluto TV. Smart TVs y Dispositivos de Streaming: Disponible bajo el nombre de Imagen TV Plus en el canal 2021 de Samsung TV Plus y en el canal 113 de Roku.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, partido Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026 por señal abierta y cable?

Si quieres mirar el partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 por Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky, sintoniza los siguientes canales:

Televisión Abierta: Canal 3.1 a nivel nacional.

Canal a nivel nacional. Sky: Canales 103 y 1103 (HD) .

Canales y . Izzi: Canales 3 y 703 (HD) .

Canales y . Dish: Canales 103 y 103 (HD) .

Canales y . Megacable: Canales 103 y 1103.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS. Apple TV transmitirá EN VIVO la final de la Leagues Cup entre Toluca vs. Monterrey hoy domingo 6 de septiembre. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

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Datos clave del partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026

Partido : Toluca vs Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026

: Toluca vs Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 Fecha : Domingo, 6 de septiembre de 2026

: Domingo, 6 de septiembre de 2026 Horario : 21:15 horas (Tiempo del Centro de CDMX)

: 21:15 horas (Tiempo del Centro de CDMX) Canal TV / Streaming : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Estadio: Shell Energy Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)