La Leagues Cup 2026, el esperado torneo de mediados de verano entre equipos de la MLS y la Liga MX, llega a su fin y tendrá como protagonistas de la definición por el título a dos equipos mexicanos: Toluca y Monterrey medirán fuerzas en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, este domingo 6 de septiembre las 9:15 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), 6:15 p.m. (hora del Pacífico) y 7:15 p.m. (tiempo del Centro de México) . Los aficionados aztecas podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de MLS Season Pass , disponible en Apple TV para los países donde ofrece el servicio.

Los Diablos Rojos, bajo las órdenes de Antonio Mohamed, consiguieron levantar la Concachampions 2026 a finales de mayo y ahora están a una victoria de conquistar la Leagues Cup. Gracias a ese mérito y al nuevo formato, tuvieron el beneficio inédito de recibir partidos de la Leagues Cup en su propio estadio en México y supieron capitalizar esta ventaja hasta llegar a la última instancia del campeonato, dejando atrás a León FC en semifinales con una victoria 2-0 con autoridad.

Por el lado de los Rayados, el camino de los dirigidos por Matías Almeyda en la Leagues Cup 2026 ha estado lleno de dramatismo y carácter, llevándolos con éxito hasta la Gran Final del certamen tras superar duras pruebas tanto de la MLS como de la propia Liga MX, siendo uno de sus partidos más memorables el de semifinales en la que resultaron vencedores del clásico norteño-capitalino ante Club América desde los once pasos con un marcador 5-4 tras terminar igualados 2-2 en el tiempo reglamentario.

Toluca FC y CF Monterrey se verán las caras en la gran final de la Leagues Cup 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. CF Monterrey por Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido Toluca vs. CF Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a equipos seleccionados de la MLS y a todos de la Liga MX, por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

Imagen TV transmite desde México la gran final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. CF Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.