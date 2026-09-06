Toluca y Monterrey se enfrentarán en la gran final de la Leagues Cup 2026 en Shell Energy Stadium en Houston, Texas, este domingo 6 de septiembre desde las 7:15 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:15 p.m. ET / 6:15 p.m. PT. Tanto los Diablos Rojos como los Rayados buscan su primer trofeo del torneo anual que enfrenta a la Liga MX y la MLS en su historia. El ganador obtendrá, además del prestigio internacional, el boleto directo a los octavos de final de la edición 2027 de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de TUDN por TV y streaming online.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
¿A qué hora juega Club Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup?
Toluca y Monterrey se enfrentan el domingo 6 de septiembre de 2026 por la gran final de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, con inicio programado a las 20:15 horas locales del Pacífico.
|País o zona
|Hora de inicio
|Fecha local
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)
|18:15
|Domingo, 6 de septiembre
|México (CDMX y centro)
|19:15
|Domingo, 6 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|19:15
|Domingo, 6 de septiembre
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|20:15
|Domingo, 6 de septiembre
|Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)
|21:15
|Domingo, 6 de septiembre
|Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana y Puerto Rico
|21:15
|Domingo, 6 de septiembre
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)
|22:15
|Domingo, 6 de septiembre
|España peninsular
|03:15
|Lunes, 7 de septiembre
Datos clave para ver el partido Club Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Toluca vs. Monterrey
|Competición
|Final de Leagues Cup 2026
|Fecha
|Domingo, 6 de septiembre de 2026
|Horario
|19:15 horas del Centro de México
|Televisión
|TUDN
|Streaming
|ViX
|Estadio
|Shell Energy Stadium
|Ciudad
|Houston