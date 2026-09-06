Cobertura de TUDN en vivo desde la cancha para la gran final mexicana de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor
Cobertura de TUDN en vivo desde la cancha para la gran final mexicana de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor

Toluca y Monterrey se enfrentarán en la gran final de la Leagues Cup 2026 en Shell Energy Stadium en Houston, Texas, este domingo 6 de septiembre desde las 7:15 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:15 p.m. ET / 6:15 p.m. PT. Tanto los Diablos Rojos como los Rayados buscan su primer trofeo del torneo anual que enfrenta a la Liga MX y la MLS en su historia. El ganador obtendrá, además del prestigio internacional, el boleto directo a los octavos de final de la edición 2027 de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de TUDN por TV y streaming online.

Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV

¿A qué hora juega Club Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup?

Toluca y Monterrey se enfrentan el domingo 6 de septiembre de 2026 por la gran final de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, con inicio programado a las 20:15 horas locales del Pacífico.

País o zonaHora de inicioFecha local
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)18:15Domingo, 6 de septiembre
México (CDMX y centro)19:15Domingo, 6 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica19:15Domingo, 6 de septiembre
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá20:15Domingo, 6 de septiembre
Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)21:15Domingo, 6 de septiembre
Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana y Puerto Rico21:15Domingo, 6 de septiembre
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)22:15Domingo, 6 de septiembre
España peninsular03:15Lunes, 7 de septiembre
Toluca FC y CF Monterrey medirán fuerzas en el césped del Shell Energy Stadium de Houston por el título de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag
Toluca FC y CF Monterrey medirán fuerzas en el césped del Shell Energy Stadium de Houston por el título de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag

Datos clave para ver el partido Club Toluca vs. Monterrey por la final de Leagues Cup 2026

DetalleInformación
PartidoToluca vs. Monterrey
CompeticiónFinal de Leagues Cup 2026
FechaDomingo, 6 de septiembre de 2026
Horario19:15 horas del Centro de México
TelevisiónTUDN
StreamingViX
EstadioShell Energy Stadium
CiudadHouston
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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