Para verlo una y otra vez. La Bundesliga está de regreso en Alemania y con ella también lo están las polémicas decisiones del videoarbitraje (VAR). Este domingo de fútbol no podía ser la excepción a la regla, y en medio del duelo entre el Bayern Munich y Union Berlin, un gol en aparente fuera de juego de Thomas Müller hizo 'estallar’ las redes.

La jugada en cuestión se produjo alrededor de los 17 minutos del primer tiempo, cuando tras un remate de cabeza de Gnabry, Thomas Müller termina empujando el esférico para batir las redes del Union Berlin. Sin embargo, el árbitro detuvo la acción porque el delantero alemán habría estado en ‘ofside’. Pero, ¿estuvo bien marcada la falta?

Como era de esperarse, los miles de hinchas del Bayern no se hicieron esperar en redes sociales tras la anulación del gol del cuadro ‘bávaro’. Y es que el mismo habría sido legítimo. Sino, basta con ver una par de fotografías del momento exacto en el que Thomas Müller mete la pelota al fondo del arco defendido por Gikiewicz.

Gol anulado a Thomas Müller en el Bayern Munich vs. Union Berlin por la Bundesliga 2020. (Video: beIN Sports)

Tal y como se puede apreciar en las capturas, Müller no estaría en posición adelantada, sino mas bien en línea con la pelota y su compañero. Una locura. No obstante, lo cierto es que la anotación del alemán no fue contabilizada por el árbitro, que prefirió seguir con el juego pese al reclamo de los cracks del Bayern.

El Bayern Munich, líder del campeonato, volvió este domingo a la competición tras la larga pausa de la Bundesliga alemana en un partido en el que visita al Union Berlin y con una alineación casi idéntica a la que había usado en las últimas jornadas en la que la gran novedad en el regreso del delantero internacional polaco Robert Lewandowski.

A puerta cerrada, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, la Bundesliga abrió el sábado la ‘desescalada’ de las grandes ligas europeas, con casi un mes de antelación de las fechas que manejan a mediados de junio para su reanudación tanto LaLiga española como la Serie A italiana y la Premier inglesa.

