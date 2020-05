Es el único que puede presumir en lograr dos tripletes de forma consecutiva, con el Barcelona en la temporada 2008/09, y con el Inter de Milán en la 2009/10. Y precisamente sobre su llegada al cuadro italiano, Samuel Eto’o reveló cómo se decidió ese fichaje, gracias a una foto que le envió el propio José Mourinho y a un mensaje de texto oculto.

“(Mourinho) me envió una foto de la camiseta del Inter con el número 9 y me dijo: ‘Es tuyo: te está esperando’”, contó el camerunés sobre lo que le dijo el técnico portugués para convencerlo de vestir de ‘neroazzurro’.

Pero el técnico no fue el único que ayudó a convencerlo, Materazzi también jugó un papel fundamental.

La historia de su mensaje de texto es conocida: un tal Materazzi me escribe “Si vienes al Inter, ganaremos todo”, no tengo ese número en la agenda y le pregunto a Albertini: “¿Es suyo?”. Era suyo.Algo así nunca me había pasado en toda mi carrera y ese mensaje tuvo un gran peso en mi elección", contó Eto’o en diálogo con ‘La Gazzetta’.

La Champions en el Bernabéu

Este año se cumplen 10 años de una de las mejores conquistas de Samuel Eto'o, la Champions League que ganó con el Inter de Mourinho en el Santiago Bernabéu, el mismo año en el que aterrizó en el conjunto italiano. El camerunés rememoró aquel triunfo.

"El Inter había estado esperando la Champions durante 45 años: llegar a un sitio tan especial y hambriento y ganarla inmediatamente parecía una tarea única, un sueño", explicó.

Y agregó: “Mi discurso en la final no fue muy largo. No se juega una final, la ganas. O morimos en el campo y llevamos la copa a Milán, o morimos porque no volvemos a Milán. Regresemos y llevémonos esa Copa”.

