El fútbol argentino se prepara para uno de sus eventos más emblemáticos: la ‘fecha de los Clásicos’. Un fin de semana cargado de emociones, rivalidades y pasión desenfrenada. Y en el epicentro de este torbellino futbolístico se encuentra el legendario enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors. Este domingo, Buenos Aires será testigo de una contienda que trasciende los límites del deporte para convertirse en un verdadero espectáculo de la cultura argentina. En el majestuoso Estadio Monumental, hogar de los ‘millonarios’, se librará una batalla épica entre dos titanes.

El Superclásico es mucho más que un simple partido; es el choque de dos universos paralelos, donde la historia, la tradición y la rivalidad se entrelazan en cada minuto de juego. Y este año, el enfrentamiento adquiere un matiz aún más especial, ya que los equipos se encuentran en grupos separados en la Copa de la Liga, lo que hace que este encuentro sea el único momento en el que se enfrentan en esta competición.

El último encuentro en el Monumental dejó huella en la memoria colectiva de los aficionados. En mayo de 2023, un gol agónico de penalti de Miguel Ángel Borja dio la victoria al River Plate en un duelo marcado por la intensidad y la tensión, que culminó con seis jugadores expulsados en los minutos finales.

Ahora, casi un año después, Boca Juniors regresa al feudo de su eterno rival con sed de revancha, ansioso por borrar la amargura del pasado y dejar su huella en la historia del ‘Superclásico’. Con la experiencia y el orgullo que solo un club centenario puede poseer, los ‘xeneizes’ marchan hacia Núñez con la determinación de conquistar el corazón de la afición y reafirmar su lugar en la cúspide del fútbol argentino.

Por su parte, River Plate defenderá su territorio con fiereza y honor, decidido a mantener su supremacía en el césped y agregar un nuevo capítulo dorado a su gloriosa historia. Con el apoyo incondicional de su hinchada, los 'millonarios' buscarán escribir su nombre en letras de fuego en el firmamento del fútbol argentino.





¿A qué hora juegan Boca vs. River?





El enfrentamiento entre River vs. Boca en la fecha 12 de la Copa de la Liga Argentina comenzará a las 03:00 de la tarde del domingo 25 de febrero, hora peruana. En Argentina, será a las 05:00 p.m. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 02:00 p.m.

02:00 p.m. Colombia y Ecuador: 03:00 p.m.

03:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 04:00 p.m.

04:00 p.m. Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de River vs. Boca?





Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre River vs. Boca en la Copa de la Liga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, Estadio TNT Sports, ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo pierdas!

