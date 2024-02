¡El superclásico se encuentra a la vuelta de la esquina! River recibe a su histórico rival, Boca, este domingo 25 de febrero a las 03:00 de la tarde, hora peruana, y 05:00 p.m., hora argentina, en la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será un partido de vital importancia, ya que el ‘Millonario’ y los ‘Xeneizes’ buscan posicionarse en los primeros lugares de sus zonas en la tabla de clasificación. En la siguiente nota de Depor.com. te brindamos a qué hora comienza, en canal TV ver y más detalles del partido.

Para este compromiso, River llega sin derrota alguna y se posiciona en el segundo lugar de la zona A, acumulando 12 puntos debido a tres triunfos y tres igualdades, una unidad menos que el líder Independiente. Además, han conseguido empates en sus dos últimos encuentros, incluyendo el más reciente contra Banfield, con un marcador de 1 a 1 en el Monumental.

Por otro lado, Boca se encuentra en la séptima posición de la zona B, habiendo acumulado nueve puntos a través de dos victorias, tres empates y una derrota, esta última por 2 a 1 contra Lanús en La Fortaleza. El DT, Diego Martínez, todavía no ha logrado implementar un juego efectivo en una escuadra que necesita mejorar su rendimiento lo antes posible.

Ambos conjuntos, por primera vez en lo que va de la temporada y del año, se enfrentarán, retomando su rivalidad desde el último encuentro que tuvo lugar el 1 de octubre de 2023, coincidiendo igualmente con la jornada de clásico de la Copa de la Liga de aquella campaña.

Así, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, River se impuso 2-0 en condición de visitante. De otro lado, en su último choque en el Monumental, el 7 de mayo de 2023, durante la jornada 15 de la Liga Profesional, el conjunto local obtuvo la victoria por 1-0, gracias a un gol de Miguel Borja.

¿Cuándo y a qué hora comienza River vs. Boca?

El enfrentamiento entre River vs. Boca en la fecha 12 de la Copa de la Liga Argentina comenzará a las 03:00 de la tarde del domingo 25 de febrero, hora peruana. En Argentina, será a las 05:00 p.m. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 02:00 p.m.

02:00 p.m. Colombia y Ecuador: 03:00 p.m.

03:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 04:00 p.m.

04:00 p.m. Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de River vs. Boca?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre River vs. Boca en la Copa de la Liga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de TNT Sports, Estadio TNT Sports, ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo pierdas!





