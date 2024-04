Este lunes 15 de abril de 2024, Instituto se enfrentará a River en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, en un duelo correspondiente a la jornada 14 la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El conjunto Millonario dirigido por Martín Demichelis busca obtener el triunfo para asegurar su pase a la siguiente fase del certamen. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión. ¡Siguen las emociones!

Para asegurar su pase a cuartos de final en la Zona A de la Copa de la Liga, River, con 24 unidades, necesita una victoria. Aunque un empate no lo descarta completamente, su avance estará condicionada de otros resultados. El desempeño del Millonario hasta el momento ha sido positivo en términos de resultados, habiendo perdido solamente un compromiso, frente a Huracán.

No obstante, existen asuntos sin resolver en el juego, a pesar de contar con un plantel de gran calibre. Esta será una área que River tendrá que pulir. Etcheverry, en uno de sus momentos más destacados, se posiciona como uno de los principales elementos para Demichelis en estos momentos cruciales, ya que ha estado elevando su nivel de juego en cada encuentro.

En la vereda del frente, con 17 puntos, Instituto se ha quedado fuera de la contienda por avanzar a los cuartos de final del torneo. Ahora, el enfoque principal del conjunto mencionado es obtener una victoria contra un oponente de la talla de River, con el objetivo de sumar tres puntos y asegurar su posición lejos de los lugares de descenso, tal como lo han hecho hasta el momento.

Además, con la mira puesta en lo que vendrá, la lucha por asegurar un lugar en una competición internacional se vuelve esencial. Para el cuestionado entrenador Diego Dabove, esto podría marcar la diferencia en su permanencia en el cargo, considerando los resultados negativos recientes, por lo que sumar es clave.

¿A qué hora juegan Instituto vs. River?

El encuentro de la Liga Profesional Argentina entre Instituto vs. River se llevará a cabo este lunes 15 de abril a las 18:00 horas en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el partido comenzará a las 20:00 horas. Para los espectadores en España, el emocionante partido estará disponible en la madrugada del martes 16 a la 1:00 a.m.

¿En qué canales TV ver Instituto vs. River?

La confrontación entre Instituto vs. River, correspondiente a la jornada 14 de la Liga Profesional, será emitida en América Latina a través de las plataformas de ESPN Premium, ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias del compromiso.





