River y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 25 de mayo a partir de la 1:00 p.m. (en Argentina, Uruguay y Brasil, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador), en la pugna correspondiente a la tercera jornada de la Liga Profesional Argentina 2024, a llevarse a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona, situado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). A continuación conocerás los detalles del encuentro, los horarios en Latinoamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para transmitirlo.

River Plate llega a este partido después de perder por penales ante Temperley, en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2024. A pesar de su favoritismo, el ‘Millonario’ no pudo con los de Walter Perazzo en la etapa regular e igualaron por 1-1, lo cual llevó la definición a los remates desde el punto penal; ahí, los de Martín Demichelis por 5-4 y quedaron eliminados del torneo.

Hay que recordar que ‘Micho’ canceló su conferencia de prensa luego del papelón ante Temperley, pero sí podemos mencionar lo que dijo tras el triunfo por 3-0 sobre Belgrano, por la pasada fecha 2 de la Liga Profesional Argentina 2024. “Comenzamos el torneo muy bien. Acá en el Monumental no es fácil para los rivales pero tampoco nos pueden exigir hacer tres goles por partido, el fútbol argentino es difícil”, mencionó.

En esa misma línea, destacó lo hecho por Miguel Borja frente a los de Córdoba, donde a pesar de no haber anotado se mostró muy participativo en la construcción del juego, además de recostarse hacia el centro para combinar con sus compañeros de ataque. “Es importante que los delanteros conviertan pero hoy Borja hizo un partido importantísimo pese a no haber hecho un gol”, agregó.

Por otro lado, Martín Demichelis habló fuerte sobre las rotaciones que hace en sus alineaciones titulares. Haciendo oídos sordos a las críticas por no establecer una formación base, el estratega de River argumentó que su trabajo no es conformar a todos, sino sacar la mejor versión de su equipo. “No puedo conformar a todos, voy haciendo las rotaciones que creo conveniente. El resultado hoy (el sábado pasado) nunca estuvo en peligro”, agregó.

Argentinos Juniors, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-0 frente a Racing Club, en el compromiso válido por la segunda jornada de la Liga Profesional Argentina. El cuadro dirigido por Gustavo Costas fue ampliamente superior en el Cilindro de Avellaneda y se quedó con los tres puntos, producto de las anotaciones de Gastón Martirena, Roger Martínez y Johan Carbonero. El ‘Bicho’ buscará recuperarse frente al ‘Millo’ en casa.

Pablo Guede, entrenador de Argentinos, fue muy autocrítico después de esta derrota. “Hoy (el lunes) no estuvimos a la altura. El primer tiempo fuimos un desastre. El peor primer tiempo que hicimos. Vamos a tener que ajustar las clavijas. En el primer tiempo no fuimos nosotros y eso me duele. Por supuesto que Racing te puede hacer tres goles pero nosotros no podemos jugar así”, manifestó en conferencia de prensa pospartido.

¿A qué hora juegan River vs. Argentinos?

El encuentro entre River y Argentinos está pactado para este sábado 25 de mayo desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver River vs. Argentinos?

El partido entre River y Argentinos se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





