El histórico anuncio sobre el retiro definitivo de Lionel Messi del combinado nacional argentino sigue generando un impacto gigantesco en todo el planeta. Buscando rendirle un tributo a la altura de su inigualable leyenda deportiva, la Asociación del Fútbol Argentino decidió preparar uno de los homenajes más fuertes y simbólicos jamás vistos. Las autoridades tomaron una emotiva decisión, que rendirá honor al icónico dorsal que utilizó durante toda su trayectoria.

Esta iniciativa institucional tiene como objetivo principal que el merecido reconocimiento trascienda mucho más allá de un compromiso puntual. La intención es que esta emotiva acción se repita en cada uno de los encuentros que se disputen durante este fin de de semana en todas las categorías del fútbol argentino.

La histórica medida se pondrá en marcha de manera oficial a partir de la octava jornada del Torneo Clausura de la Primera División. Apenas el árbitro principal observe que el reloj alcanza la mágica cifra de 10 minutos, el juego se paralizará por completo para que las tribunas de cada estadio de aplausos al unísono.

El delantero argentino #10 Lionel Messi (C) levanta el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras celebra con el delantero argentino #22 Lautaro Martínez y sus seguidores ganar el partido de fútbol final de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail en Lusail, al norte de Doha el 18 de diciembre de 2022. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Resulta imposible desligar el número diez de la brillante carrera que construyó el atacante rosarino a nivel internacional. Portando ese mítico dorsal en la espalda, el talentoso delantero logró conquistar la Copa América 2021, la Finalissima, el recordado Mundial de Qatar y la reciente edición del certamen continental con un subcampeonato.

Además de todos esos invaluables títulos colectivos, esa misma camiseta lo acompañó mientras rompía absolutamente todos los récords individuales hasta convertirse en el máximo goleador histórico de la selección sudamericana. Ahora, esos mismos dos dígitos se transformarán en el símbolo eterno de su emotiva y merecida despedida de los terrenos de juego internacionales.

Esta gran propuesta organizativa liderada por la AFA se suma a una innumerable cadena de homenajes que comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación tras su anuncio. Múltiples compañeros, prestigiosos clubes e importantes instituciones ligadas al balompié mundial ya expresaron su total reconocimiento y respeto hacia el crack.

El minuto diez será, desde este fin de semana, mucho más que una simple fracción de tiempo en el reloj. Será el instante exacto en el que el deporte rey decida frenar su frenético ritmo para mirar hacia atrás, recordar el gigantesco legado de su ídolo y aplaudir de pie al hombre que cambió para siempre la historia de la camiseta celeste y blanca.

TE PUEDE INTERESAR