La vida de Alejandro Gómez cambió de manera rotunda, producto de un error que determinó en sanción por dopaje y lo alejó por dos años de la actividad futbolística. Luego de campeonar el Mundial 2022 con Argentina, todo era felicidad; sin embargo, el ‘Papu’ tomó el jarabe de su hijo y este contenía una sustancia no permitida para el desarrollo profesional. En pocos días, formará parte de las filas del Pádova de la Serie B de Italia, club que lo esperó y verá volver a sus 37 años de edad.

“Los primeros meses fueron duros, porque no entendía. No entendía por qué me pasaba a mí, por qué justo en mi mejor momento, en el momento más top de mi carrera, después de haber ganado un Mundial. Entonces, decís: ‘¿Por qué?’. Pero bueno, la vida a veces te da estos golpes, estas sorpresas. Y sí, la pasé mal y tenía bronca con todo, con el fútbol, con el sistema”, contó en entrevista con el periodista argentino Julián Polo.

Gómez habló también sobre el poco equilibrio que existen en los castigos por dopaje en el fútbol. En ese sentido, hizo una comparativa con el consumo de drogas. Para el ‘Papu’, todo fue su culpa: “El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. O sea, te pueden suspender, sí, cuatro meses, seis meses”.

Alejandro agregó: “Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses, ¿entendés? Y yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo, me comí dos años. O sea, ¿a quién le entra en la cabeza? Pero bueno, me la comí y acá estoy, peleándola“.

‘Papu’ Gómez, suspendido dos años por dopaje. (Foto: Agencias)

Esta lejanía no fue fácil para Alejandro Gómez y decidió dejar de ver fútbol, contando también con ayuda psicológica para superar este pasaje duro en su carrera como profesional. Eso sí, el ex Atalanta aclaró que ya superó esta depresión que le generó la suspensión.

“Tuve mucha bronca. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido, apagaba la TV. Para mí, el fútbol había muerto y las redes sociales, nada. Me aislé, trabajé con un psicólogo. Trabajando mucho pude liberarme”, aseguró el también campeón del mundo con Argentina.

¿Piensa en el retiro?

A pocos días de volver a la actividad futbolística, Alejandro Gómez aclaró sentirse feliz de tener oportunidad en el Calcio Padova de la Serie B de Italia. Su regreso será en octubre. Además, aclaró que no piensa aún en la posibilidad de retirarse del fútbol, pero ya no piensa en la Selección.

“Ahora me visualizo volviendo a entrar a la cancha. El momento ese, porque para mí va a ser como volver a debutar en Primera. Y me veo jugando varios años más. Siento que me va a ir muy bien. Va a ser un renacer. Tal vez no vaya a jugar a nivel de Selección, pero creo que puedo volver a hacer importante”, mencionó.

A su vez, agregó: “No quiero que me retiren así porque no es mi momento. No lo van a decidir personas con saco y corbata que no hicieron deporte. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola con un montón de negativas y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

Comunicado del 'Papu' Gómez sobre caso de dopaje. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR