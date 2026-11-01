Boca vs. River se enfrentan este domingo 1 de noviembre en una nueva edición del Superclásico argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como escenario La Bombonera, donde ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs. Boca buscará hacerse fuerte ante su gente y quedarse con una nueva victoria frente a su eterno rival, al que ya derrotó en el último enfrentamiento por el Apertura.

Sin embargo, el Xeneize todavía tiene algunas dudas para definir su formación. La principal incógnita está en el ataque, donde Sebastián Villa y Alan Velasco disputan un lugar junto a Leonel Flores y Miguel Merentiel. En el resto de las líneas, Arruabarrena mantendría la base que viene utilizando en sus últimos compromisos.

Por su parte, River Plate, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, viene de superar 1-0 a Racing Club en el estadio Monumental. El Millonario necesita sumar para consolidar su posición en la tabla de la Zona B y acercarse a la clasificación a los playoffs. Además, buscará tomarse revancha de la derrota sufrida ante Boca en el primer Superclásico del año.

El equipo de Núñez también presenta algunas interrogantes. Aníbal Moreno arrastra molestias físicas y su presencia todavía genera dudas, por lo que Lucas Silva aparece como una alternativa para ocupar su lugar en el mediocampo. En defensa, Marcos Acuña se perfila para mantenerse como titular, mientras que Lucas Beltrán sería la referencia en ataque.

En cuanto al posible once de Boca, Álvaro Montero sería el encargado de custodiar el arco, con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa. En el mediocampo aparecerían Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras que Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel completarían el frente ofensivo.

Por el lado de River Plate, Santiago Beltrán estaría bajo los tres palos, acompañado por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Ortegs en defensa. Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván ocuparían el mediocampo, mientras que Thiago Almada y Ángel Correa jugarían detrás de Lucas Beltrán, quien sería la principal referencia en ataque.

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