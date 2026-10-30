La discusión entre Pablo Guede y Hernán Barcos continúa dando que hablar tras la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima. Esta vez, se conocieron detalles del informe elaborado por el oficial de seguridad del encuentro, quien dejó constancia de lo sucedido entre ambos protagonistas al término del compromiso por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Durante el programa Fútbol Satélite se reveló que el documento describe el enfrentamiento que tuvieron el entrenador argentino y el delantero de Sporting Cristal cuando se dirigían hacia la zona de vestuarios. El reporte incluye, además, videos que registraron el momento en que ambos volvieron a encontrarse después del pitazo final.

Sin embargo, hay un detalle importante en el informe: el oficial de seguridad no pudo escuchar lo que se dijeron Guede y Barcos durante el altercado. Por ello, el documento se limita a describir lo ocurrido y adjunta el material audiovisual como respaldo del incidente.

El enfrentamiento entre ambos no comenzó después del partido. Alrededor del minuto 67, cuando el marcador estaba 2-2, Barcos se acercó a la zona técnica para intercambiar palabras con el entrenador blanquiazul. La situación generó tensión en el campo y fue necesaria la intervención de algunos futbolistas para separarlos.

No obstante, el episodio tuvo un segundo capítulo tras el final del encuentro. Cuando ambos se dirigían hacia los vestuarios, Guede volvió a acercarse al delantero argentino y protagonizaron un nuevo cruce que estuvo cerca de pasar a mayores. Integrantes de ambos equipos intervinieron para evitar que la situación escalara.

Tras el encuentro, el técnico de Alianza Lima fue consultado por lo sucedido y le restó importancia al enfrentamiento. “Nada, eso es cosa de fútbol. Calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, manifestó Guede en conferencia de prensa.

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