El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede sigue generando reacciones luego del triunfo de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Esta vez, quien se pronunció fue Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro rimense, que dejó un mensaje sobre el comportamiento de los protagonistas.

En declaraciones a América Deportes, el ‘Diamante’ consideró que la situación no se manejó de la mejor manera y recordó que los futbolistas y entrenadores también tienen una responsabilidad fuera de la competencia, debido a que son referentes para las nuevas generaciones.

“Hay que tratar de dar buenos ejemplos a las futuras generaciones. Entender que el tema emocional sí influye por el nivel de adrenalina de los protagonistas, pero para eso está la experiencia y los cargos que uno ocupa. Hay que manejarse mejor”, manifestó Uribe.

Asimismo, el directivo de Sporting Cristal se refirió específicamente a la actitud de Hernán Barcos durante el incidente y consideró que el delantero argentino tuvo un comportamiento adecuado. Para Uribe, es importante diferenciar las situaciones que se producen dentro de un partido.

“Me solidarizo con el fútbol y las cosas buenas del fútbol. La postura de Hernán fue profesional, correcta, porque hay que saber diferenciar entre agresión verbal y física. Somos ejemplo de muchas generaciones y debemos aprender a dar buenos ejemplos”, agregó.

El cruce entre ambos protagonistas se produjo inicialmente durante el encuentro, cuando Barcos se acercó a la zona técnica para intercambiar palabras con Guede. Sin embargo, la situación volvió a presentarse después del pitazo final, cuando ambos se encontraron nuevamente camino a los vestuarios y tuvieron que intervenir otras personas para separarlos.

Tras el partido, el entrenador de Alianza Lima también fue consultado por lo ocurrido y decidió restarle importancia al episodio. “Nada, eso es cosa de fútbol. Calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, señaló en conferencia de prensa.

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