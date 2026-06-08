El nombre de Piero Quispe volvió a sonar con fuerza en el entorno de Universitario de Deportes durante las últimas semanas. Su presencia en el Estadio Monumental U Marathon para presenciar el triunfo crema sobre Sport Huancayo despertó la ilusión de los hinchas, quienes rápidamente comenzaron a especular con un posible regreso del volante al club donde alcanzó su mejor nivel.

Sin embargo, por ahora no existe ningún movimiento concreto respecto a su futuro. Depor pudo conocer en exclusiva, a través de fuentes cercanas al futbolista, que el mediocampista sigue teniendo vínculo contractual con Pumas UNAM y que su situación no ha cambiado, ya que no hay una decisión clara sobre su futuro.

“Por el momento sigue siendo jugador de Pumas. No hay ninguna novedad. A fin de junio, Piero Quispe debe unirse a Pumas. Aún tiene contrato con el club”, señalaron desde el entorno del jugador en conversación exclusiva con Depor.

Asimismo, las mismas fuentes precisaron que cualquier posibilidad de salida dependerá primero de resolver su situación contractual con la institución mexicana. “Si llega a desvincularse veremos las propuestas, pero si no, no te puedo decir nada porque no tendría sentido alguno”, agregaron.

Las declaraciones llegan después de que Quispe fuera captado en el Monumental junto a dirigentes de Universitario. La imagen no tardó en viralizarse y alimentó las versiones sobre un eventual retorno al cuadro merengue para el Torneo Clausura.

Piero Quispe acompañado de dirigentes de Universitario viendo el partido ante Sport Huancayo. - créditos: Twitter

Al término de aquella visita, el futbolista también dejó una frase que llamó la atención de los aficionados. “¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz?”, comentó, reflejando el cariño que mantiene por la institución en la que se formó y consiguió el título nacional en 2023.

No obstante, el propio jugador también fue claro al referirse a sus objetivos profesionales. “Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de evaluar distintos escenarios en el futuro.

Por ahora, la única certeza es que Piero Quispe debe reincorporarse a la disciplina de Pumas a finales de junio. Mientras tanto, en Ate siguen atentos a cualquier novedad, aunque desde el entorno del futbolista dejaron en claro a Depor que, de momento, no existe ninguna negociación en marcha para concretar su salida del fútbol mexicano.

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