El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), Claudio Tapia, afirmó que los jugadores de River Plate y los de Boca Juniors no serán convocados para los amistosos de Argentina ante México del 16 y 20 de noviembre por la participación de ambos clubes en la Copa Libertadores.



"No van a ser convocados a la selección los jugadores de Boca, si llega a la final, ni de River. Queremos lo mejor para la selección y también para el fútbol argentino. No podemos bajo ningún punto de vista citar a ninguno de esos jugadores", sostuvo Tapia a 'TyC Sports'.



El partido de ida de la final de la Copa Libertadores será el 7 de noviembre y el de vuelta, el 28 de noviembre.



River Plate aguarda por Boca Juniors o Palmeiras , que se enfrentan esta noche. En la ida, el conjunto xeneize se impuso por 2-0 en la Bombonera.



Si pasa Boca, el partido de ida será en la Bombonera y el de vuelta en el Monumental.



En cambio, si el otro finalista es el Palmeiras, el campeón se definirá el 28 de noviembre en el Allianz Parque de Sao Paulo.



"Estoy feliz de tener esta chance (opción), si hoy Boca logra pasar de fase, de tener dos equipos argentinos en una final de Copa Libertadores. Son muy pocas las chances de que dos equipos del mismo país jueguen una final, encima los dos mejores equipos, más representativos del país", sostuvo Tapia.



"Sería una muy buena noticia. La mejor posible para el fútbol argentino. El superclásico más famoso a nivel mundial, en una final, pone al fútbol argentino en el máximo nivel y no sólo en Sudámerica. Hay que disfrutar esta posibilidad", añadió.



La ' Albiceleste' recibirá el 16 de noviembre al 'Tri' en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y cuatro días después se citarán en el Malvinas Argentinas de Mendoza.



Estos serán los últimos dos partidos de argentinos y mexicanos en el año.



El banquillo de Argentina lo ocupa provisionalmente Lionel Scaloni, quien culminará frente a México sus funciones. EFE