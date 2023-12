Si bien el planeta Boca Juniors se encuentra al tanto de las elecciones presidenciales de la institución, los directivos del club ‘Xeneize’ no descuidan el mercado de pases y analizan las mejores opciones para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Así pues, uno de los nombres que más suena en La Bombonera es el de Arturo Vidal, actual futbolista de Athletico Paranaense. El mediocampista es una de las alternativas que maneja la escuadra ‘Azul y Oro’, algo que obligó al volante a aclarar su futuro en las redes sociales.

Son diversos los medios de comunicación que informan que el ‘Rey Arturo’ está negociando con la escuadra argentina. No obstante, fue el propio volante quien se encargó de esclarecer este tema y reveló que todas las informaciones son puras “especulaciones”.

“Yo a fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear”, sostuvo el chileno. Posteriormente, añadió: “Uno sube fotos, a todos les gusta el Instagram, es para pasarla bien, para el comentario”.

Como se recuerda, Arturo Vidal tuvo un breve paso por Fluminense, recalando a otro conjunto brasileño a mitad de año. Pero, no todo salió como se planeaba. Una lesión en la rodilla lo alejó de los terrenos de juego y solamente llegó a jugar nueve encuentros, en los que no anotó y tampoco brindó asistencias. Pese a ello, el internacional de Chile aclaró que guarda mucho respeto por el ‘Furacão’. “Tengo mucho respeto a mi equipo, Athletico Paranaense, me han tratado increíble”, señaló.

Boca va con todo por Vidal

Mediante unas declaraciones pública de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, el club argentino aseguró que buscarán la manera de hacerse con el fichaje del ‘Rey Arturo’. “Hace dos años dije que nació para que juegue acá. Con Cavani pasó lo mismo. Hay jugadores que nacieron para vestir la camiseta de Boca. Son jugadores extraordinarios, estrellas mundiales, que para nosotros sería un sueño tenerlo en La Bombonera”, señaló el directivo del ‘Xeneize’.

Luego de estas palabras, los rumores sobre su posible arribo a La Bombonera empezaron a tomar fuerza. Por ello, el futbolista habló en su momento y señaló que sería un orgullo vestir los colores ‘Azul y Oro’. “¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo. Sería un sueño firmar en Boca”, agregó el futbolista de 36 años. “Que una persona como Román salga a decir algo así. Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito azul”, mencionó el volante chileno.





