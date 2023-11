Luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores a manos de Fluminense, muchas cosas empezarán a cambiar en Boca Juniors. El golpe ha sido duro y los primeros cimientos comenzaron a moverse con la renuncia de Jorge Almirón, quien se lo comunicó el último domingo a Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución. Así pues, antes de dirigirse a Boca Predio para despedirse de quienes a partir de ahora serán sus exjugadores, el entrenador de 52 años dejó un mensaje a través de sus redes sociales.

Si bien los últimos reportes desde Argentina señalan que Riquelme intentó persuadir a Almirón para que reformulara su decisión y se quedara, este no cambió de parecer. Él entendió que su ciclo en Boca ya estaba cumplido y era el momento idóneo para buscar nuevos aires, con menos tensión tras lo vivido en Río de Janeiro en donde las expectativas estaban puestas a que su equipo pudiera sumar su séptima Copa Libertadores.

En el inicio de su mensaje en Instagram, Jorge Almirón señaló que cuando llegó el plantel ‘xeneize’ era duramente cuestionado y el respaldo de la hinchada estaba dividido. Sin embargo, aseguró que desde su arribo eso cambió y se dedicó a construir un cuadro capaz de generar cariño en los fanáticos, algo de lo que se siente orgulloso.

“Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra”, sostuvo.

Desde que Almirón asumió la dirección técnica en abril de este año, dirigió un total de 43 partidos, en los que consiguió un 49.6% de efectividad, producto de 17 triunfos, 13 empates y 13 derrotas. No obstante, el mayor problema de su ciclo radicó en que el funcionamiento del equipo siempre dejó dudas y las clasificaciones por penales en las fases de eliminación en la Copa Libertadores solo alargaron su estadía, pero que finalmente todo estaba supeditado a lo que sucediera en la final ante el ‘Flu’.

Así pues, con un cierre emotivo y dejando en claro que no fue una decisión sencilla, Almirón dijo estar orgulloso de haber pasado por un club como Boca Juniors. Tras su salida y mientras la Comisión de Fútbol trabaja en la elección del próximo entrenador, Mariano Herrón, actual DT de la reserva, se hará cargo del primer equipo de manera interina.

“Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo. Gracias, fuerza y vamos Boca”, finalizó.

Jorge Almirón ha perdido dos finales de Copa Libertadores: 2017 y 2023. (Foto: Getty images)





¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de perder la final de la Copa Libertadores 2023 a manos de Fluminense (2-1), Boca Juniors volverá a jugar esta semana cuando visite a San Lorenzo por la décimo segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Dicho compromiso está programado para el miércoles 8 de noviembre desde las 5:00 p.m. (horario peruano y dos horas más en Argentina), se disputará en el estadio Pedro Bidegain –conocido como el Nuevo Gasómetro– y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, y en su versión de streaming vía Star Plus.





