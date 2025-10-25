Boca Juniors atraviesa un momento crítico de definiciones, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Tras el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el club se ha visto forzado a buscar un nuevo líder para el proyecto 2026. Mientras Claudio Úbeda cierra la temporada 2025 como interino, la urgencia de resultados apremia. El ‘Xeneize’ necesita sumar puntos no solo para clasificar a los playoffs del Clausura, sino, y más importante, para asegurar el pase a la Copa Libertadores 2026, un torneo que no disputa desde 2023.

Esa última participación continental es precisamente el punto de referencia para la actual búsqueda. El recuerdo de la campaña 2023, que culminó con la derrota en el alargue ante Fluminense en el Maracaná, sigue fresco. Aunque el resultado fue adverso, aquella final fue la última gran gesta del club en el torneo.

El técnico de ese equipo, que supo potenciar a sus figuras y alcanzar la definición, hoy se encuentra libre y, según algunos reportes, solo está esperando el llamado. El nombre en cuestión es Jorge Almirón. Mientras Úbeda gestiona el día a día, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evalúa quién tomará las riendas en 2026.

Boca jugó su última final de Copa Libertadores en el 2023 | Foto: AFP

Según ha trascendido en el diario Olé de Argentina, Almirón estaría aguardando activamente un contacto con la gente de La Bombonera, rechazando otras ofertas de trabajo para priorizar esta posibilidad. La espera del estratega parece ser una decisión consciente.

Almirón permanece inactivo desde julio pasado, cuando cerró su ciclo en Colo Colo de Chile. Su disponibilidad coincide exactamente con la necesidad de Boca de planificar la próxima temporada, y su deseo de volver a un club donde siente que su trabajo quedó incompleto es un factor clave en los rumores.

El propio Almirón ha manifestado públicamente su interés en una segunda etapa. “Me gustaría volver a dirigir a Boca algún día. Ojalá que en el futuro se pueda llegar a dar, ya que estuve muy poco tiempo”, señaló en su momento. “En siete meses recuperamos el equipo y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Después de terminar la final yo decidí irme, así que veré si más adelante se puede dar la posibilidad”, agregó.

Jorge Almirón tuvo como motor principal del equipo a Luis Advíncula en el 2023 | Foto: AFP

La relación del regreso de Almirón con el futuro de Advíncula

Este escenario es seguido con particular interés por Luis Advíncula. El lateral peruano vivió su año de mayor gloria en Boca precisamente bajo el mando de Almirón. En la temporada 2023, el ‘Rayo’ fue protagonista absoluto, disputando 40 partidos, marcando 4 goles claves y repartiendo 4 asistencias, cifras que lo convirtieron en referente de la hinchada y le permitieron llevar la banda de capitán.

El presente de Advíncula en 2025 es la contracara de aquel año. Con la pérdida de protagonismo en el esquema actual, sus números han bajado drásticamente, sumando apenas 22 partidos y un solo gol. Aunque tiene contrato vigente hasta fines de 2026, su irregularidad lo pone en la lista de jugadores evaluables.

El regreso de Almirón podría ser el salvavidas que necesita para asegurar su continuidad. Sin embargo, la opción de Almirón no es la única en la mesa de Riquelme. Fiel a su estilo, el presidente ‘xeneize’ maneja múltiples alternativas. Desde Uruguay, se informa que Boca ya realizó contactos informales con Peñarol para conocer la situación contractual y las intenciones del experimentado técnico Diego Aguirre, un perfil que interesa mucho.

La lista no se cierra ahí, pues se reveló que otro nombre de peso que gusta en la dirigencia es el del brasileño Renato Gaúcho. Se trata de un técnico con pergaminos indiscutibles en el continente, que incluye haber dirigido a gigantes como Fluminense y Flamengo. El futuro de Advíncula depende directamente de esa elección.

Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR