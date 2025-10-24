El Torneo Clausura 2025 está entrando en su recta final y la definición del campeonato parece estar sellada. Con Universitario de Deportes como ganador del Apertura y a un paso de quedarse con el Clausura, el título nacional ya tendría dueño. Sin embargo, el reglamento de la Liga 1 2025 ha introducido un cambio drástico: la lucha por los cupos a la Copa Libertadores 2026 se definirá en un play-off aparte entre los tres siguientes equipos de la tabla acumulada: Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal.

A excepción del primer lugar, que mantiene su cupo directo, los demás 3 equipos que conforman el TOP 4 tendrán que medirse en una serie de partidos para definir al segundo clasificado. De hecho, Universitario es el único que ya tiene oficializada su clasificación, incluso anunciado por la misma Conmebol.

Con los ‘cremas’ que ya se quedaron con el cupo de Perú 1, asegurando su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la verdadera batalla se centrará en definir al subcampeón nacional (Perú 2), al tercer puesto (Perú 3) y al cuarto puesto (Perú 4).

Universitario se mantiene firme como líder del campeonato. (Foto: GEC)

Según la clasificación actual, la tabla acumulada tiene a Universitario como líder (75 puntos), seguido por Alianza Lima (61), Cusco FC (60) y Sporting Cristal (54). Si el torneo terminara hoy, los ‘blanquiazules’ tendrían una ventaja crucial, mientras que ‘dorados’ y ‘cerveceros’ tendrían que jugar una fase previa para alcanzar la definición por el subcampeonato.

El formato de estos ‘play-offs’ por los cupos coperos será a dos llaves. Primero, se jugará una semifinal de ida y vuelta entre el tercer y el cuarto puesto del acumulado; es decir -si acabara hoy- se enfrentarían Cusco FC y Sporting Cristal. El equipo que resulte ganador de esta serie avanzará a la final del repechaje.

En esa final, el ganador de la semifinal se enfrentará al equipo que ocupó el segundo lugar de la tabla acumulada (actualmente Alianza Lima). Esta llave, también de ida y vuelta, definirá los premios mayores. El equipo ‘íntimo’, por ahora, tiene la ventaja de esperar en la final, evitando el desgaste de la fase previa.

Sporting Cristal vs. Cusco FC podrían medirse en los play-offs por el cupo a Perú 2. (Foto: @CuscoFC_2009)

¿Cuándo acabará el Torneo Clausura 2025?

Si bien la Liga de Fútbol Profesional (LFP) aún no ha oficializado el calendario exacto, las fechas tentativas para estos ‘play-offs’ ya se pueden proyectar. El Torneo Clausura está programado para finalizar en la última semana de noviembre, de hecho, la fecha 19 se estará jugando entre los días 21 y 23 de dicho mes.

Es en esa última fecha, donde se espera que algunos partidos se jueguen a la misma hora, las posiciones de la Tabla Acumulada impactarán directamente en el futuro de algunos clubes. No solo en la clasificación a algún torneo internacional, si no también en lo que significa la pérdida de categoría por la vía del descenso directo.

¿Cuándo se jugarán los play-offs por Copa Libertadores?

Teniendo en cuenta la programación de la última jornada del Clausura, las opciones de fecha que se manejan para estos decisivos ‘play-offs’ que definirán los cupos internacionales restantes, también la pudo conocer Depor. La primera llave, que enfrentará al tercer y cuarto puesto de la Tabla Acumulada, se jugará en dos fines de semana consecutivos.

El partido de ida está programado para el domingo 30 de noviembre, mientras que el crucial duelo de vuelta se disputará el domingo 7 de diciembre, donde se podrá conocer tanto al primer finalista, como al equipo que se quedará con el cupo de Perú 4, quedando en la primera fase de la Copa Libertadores.

Inmediatamente después, el equipo que ocupó el segundo lugar del acumulado (actualmente Alianza Lima) entrará en acción para la gran final por el subcampeonato. El partido de ida por el cupo de Perú 2 (fase de grupos de Libertadores) se jugará el domingo 14 de diciembre. La gran final de vuelta, que definirá al subcampeón nacional (Perú 2) y al clasificado a la Fase 2 (Perú 3), se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, cerrando oficialmente la temporada 2025.

