Más allá de las críticas que ha recibido en nuestro país por su desempeño con la Selección Peruana, el delantero Luis Ramos sigue cumpliendo con la exigencia que se le presenta en el fútbol colombiano y aumentando su cuota de gol con el América de Cali. Si bien, aún hay incertidumbre en lo que respecta a su futuro contractual, el peruano sigue siendo positivo en sus aportes con el equipo y buscará seguir consolidándose en el extranjero pese al interés que han mostrado algunos clubes para repatriarlo.

El delantero de 25 años está respondiendo con goles en los momentos de mayor presión. Volvió a ser el héroe de los ‘Diablos Rojos’ este último viernes, marcando un gol clave en el triunfo 2-1 sobre Júnior de Barranquilla. Esta victoria, por el Torneo Finalización, mantiene al América de Cali en la lucha directa por clasificar a los Playoffs, un objetivo que se complicaba sin la aparición del peruano.

El tanto de la victoria llegó en un momento crítico, al minuto 83, y bajo una intensa lluvia en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. La gran figura del partido, Cristian Barrios, envió un centro preciso que Ramos, con instinto de ‘9’, remató de primera intención. El balón se clavó espectacularmente en el ángulo del primer palo, desatando la euforia local.

El delantero peruano de América de Cali ya suma 11 goles en el fútbol colombiano. (Foto: América de Cali)

Con esta victoria, el equipo escarlata ha saltado al noveno lugar de la tabla del Torneo Finalización. Ahora se ubican a solo un punto de la zona de playoffs cuando restan apenas dos fechas por disputar. La anotación del peruano no fue solo un gol más, sino el tanto que mantiene viva la esperanza de todo el equipo en la recta final de la liga.

La importancia de Ramos en el esquema del América de Cali es total, y su racha reciente es notable. Apenas el jueves pasado, el ex Cusco FC también había sido el autor del gol del triunfo, casualmente por el mismo marcador de 2-1, pero en el duelo de visita contra el mismo rival, Junior, por los Cuartos de Final de la Copa Colombia.

Este último tanto fue el número 12 para Luis Ramos en lo que va del 2025 con la camiseta del América. Estas cifras lo consolidan como el máximo artillero del conjunto rojo en la presente temporada. Con 41 partidos disputados, el delantero ha demostrado ser la principal carta de gol del equipo, haciendo méritos indiscutibles para asegurar su continuidad.

Luis Ramos.

¿América de Cali comprará su pase?

Su buen rendimiento ha acelerado las negociaciones. Según informa la prensa colombiana, América de Cali está decidido a comprar el pase del atacante, que aún pertenece a Cusco FC. La oferta sobre la mesa sería un nuevo contrato por las próximas tres temporadas, asegurando al ‘9’ en Colombia y cerrándole la puerta al interés de clubes como Universitario y Alianza Lima.

La urgencia de los ‘Diablos Rojos’ por cerrar la operación no solo responde al rendimiento de Ramos. El club necesita asegurar su delantera debido al problema que atraviesa su otro atacante, el argentino Rodrigo Holgado. Este último enfrenta una grave acusación ante la FIFA por una presunta falsificación de documentos de nacionalidad para jugar por Malasia, lo que obliga al América a blindar a su goleador peruano.

Este dulce presente en Colombia contrasta fuertemente con su deuda pendiente en la Selección Peruana. Pese a las oportunidades recibidas, la crítica en Perú se mantiene debido a su sequía goleadora con la ‘blanquirroja’. Desde su debut el 12 de octubre de 2024, Ramos ya acumula 339 minutos distribuidos en 7 partidos, y todavía no ha podido celebrar su primer gol.

Pese a esa estadística adversa, sus goles en una liga competitiva como la colombiana lo mantienen en la órbita de la selección. En un momento de reconstrucción del equipo nacional, su racha goleadora es un argumento fuerte para seguir siendo considerado. La decisión final dependerá de lo que decida Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre y, sobre todo, del criterio del próximo seleccionador nacional.

