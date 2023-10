Boca Juniors y Belgrano, que se llevará a cabo EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE y el Estadio Julio César Villagra será el escenario del enfrentamiento como parte de la jornada 8 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2023. Puedes consultar los canales de TV y horarios del partido aquí. A pesar de que Boca no contará con algunos titulares debido a la fecha doble de las Eliminatorias 2026, este partido es fundamental para acortar distancias con los equipos líderes. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora de Perú (2 horas más tarde en Argentina), y será transmitido GRATUITAMENTE a través de ESPN, Star Plus, TyC Sports Internacional, AFA Play, TNT Sports, ViX y Fútbol Libre para América Latina. Sin embargo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Puedes seguir el minuto a minuto más completo, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.com.

Boca Juniors vs. Belgrano vía ESPN: revisa el horario y dónde ver la Liga de Argentina. (Vídeo: Boca Juniors).

Alineaciones posibles de Boca Juniors vs Belgrano

Boca Juniors: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

Belgrano: Nahuel Losada; Alex Ibacache, Matías Moreno, Érik Godoy, Juan Barinaga; Esteban Rolón, Santiago Longo, Ulises Sánchez; Tomás Castro, Matías Marín; y Lucas Passerini.