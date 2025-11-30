Boca vs. Argentinos Juniors chocan en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, a disputarse este domingo 30 de noviembre en La Bombonera. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Boca llega a esta fase tras una sólida victoria ante Talleres de Córdoba en octavos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se apoya en la experiencia de figuras como el campeón del mundo Leandro Paredes, quien ejerce un liderazgo indiscutido en el mediocampo.

La racha goleadora de Miguel Merentiel y el desequilibrio de Exequiel Zeballos son las principales armas ofensivas de un conjunto que, además, se hace fuerte en su estadio, donde ha ganado 12 partidos esta temporada. En esta ocasión, quiere un nuevo triunfo para encaminarse al título.

El historial en duelos de eliminación directa (mata-mata) favorece al Xeneize, que se impuso las dos veces anteriores que se cruzaron en estas instancias (Copa de la Superliga 2019 y Copa Argentina 2021).

Argentinos Juniors, por su parte, se presenta como un rival de cuidado. Pese a que las estadísticas generales lo ponen por debajo en el historial, el equipo ha demostrado un buen rendimiento como visitante, con 6 victorias fuera de casa en la temporada 2025.

La clave para el Bicho será neutralizar el juego de Boca en la mitad de la cancha y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender. El entrenador de Argentinos Juniors ha preparado el partido con cautela, consciente de que un resultado positivo en la Bombonera requiere de un esfuerzo mayúsculo y una concentración máxima.

¿A qué hora juegan Boca vs. Argentinos Juniors?

El encuentro entre Boca vs. Argentinos Juniors está pactado para este domingo 30 noviembre desde las 4:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 6:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:30 p.m.; en México a la 3:30 p.m.; y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Argentinos Juniors?

El partido entre Boca vs. Argentinos Juniors se disputará en La Bombonera, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play. El choque también será televisado en Argentina por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

