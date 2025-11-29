La tragedia ocurrida en vísperas de la final de la Copa Libertadores tomó un giro inesperado luego de que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmara que el bus en el que falleció un hincha de Palmeiras no estaba habilitado para brindar servicio turístico. El hecho, que ya generaba conmoción por las circunstancias en que el aficionado perdió la vida, abrió una segunda línea de preocupación respecto a la informalidad y los controles aplicados durante el masivo arribo de hinchas brasileños a Lima. La información oficial precisó que, pese a pertenecer a una empresa formal, la unidad no contaba con la autorización necesaria para circular con pasajeros en este tipo de actividad.

La ATU detalló que el vehículo, perteneciente a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., será sancionado con la infracción TU1, equivalente a una multa de 21 mil 400 soles. Asimismo, una vez que concluyan las pericias policiales, la unidad será trasladada a un depósito, donde permanecerá mientras se evalúan medidas adicionales.

Otro punto que llamó la atención fue la situación del conductor. Aunque contaba con brevete, la autoridad señaló que no estaba habilitado para operar un bus turístico. Esta falta generará una sanción adicional para la empresa, catalogada como infracción TU5-b, con multa ascendente a 2 mil 675 soles.

La antigüedad del vehículo también se encuentra bajo revisión. Al tener más de 15 años en circulación, la unidad podría ser declarada como chatarra e inhabilitada definitivamente para prestar cualquier tipo de servicio de transporte público o turístico.

Comunicado oficial de la ATU | Foto: ATU

Respecto a la identidad de la víctima, la Policía Nacional confirmó que se trataba de Caue Brunelli Dezotti, hincha de Palmeiras de 38 años, quien celebraba junto a otros aficionados en el segundo nivel del bus. Según las autoridades, el hombre habría estado saltando (celebrando) mientras pasaban bajo el puente Bajada Baños, impactando violentamente contra la estructura.

Tras el accidente, sus compañeros intentaron asistirlo de inmediato y lo trasladaron a la Clínica más cercana, pero llegó sin signos vitales. El general PNP Enrique Felipe Monroy señaló que el aficionado se encontraba en aparente estado de ebriedad.

La llegada masiva de más de 45 mil hinchas brasileños a Lima para la final entre Flamengo y Palmeiras puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles de transporte durante eventos deportivos de esta magnitud. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en este tipo de servicios utilizados por turistas y aficionados.

Por su parte, Palmeiras emitió un mensaje en sus redes sociales lamentando profundamente la muerte del aficionado. “Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, expresó el club en su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR