Después una temporada espectacular, donde no tuvo rival en la Liga 1, Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano con un amplio margen de superioridad. Así pues, en medio de un proceso de cambios con respecto a lo que sucederá en el 2026, donde la valla estará cada vez más alta y el principal objetivo será el tetracampeonato, el cuadro crema anunció hace unas horas la primera salida pensando en la próxima campaña: Sebastián Britos.

El contrato del uruguayo finalizaba al cierre de este curso y, si bien había predisposición del futbolista por continuar y tener un proyecto en nuestro país para los últimos años de su carrera, era un secreto a voces que no estaba en los planes de Universitario para el 2026. Así pues, tras varios días de espera, por fin de hizo oficial en las redes sociales del cuadro de Ate.

Ni bien se enteró que no seguiría más en la ‘U’, Sebastián Britos partió rumbo a Uruguay para pasar su vacaciones, aunque esta vez como agente libre. En diálogo con los medios de comunicación, el charrúa se mostró tranquilo por lo que le dio a los cremas, aunque un poco disconforme con la manera en la que salió.

“De mi parte tranquilo, sumamente tranquilo porque dejé todo. Los números lo avalan: gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Me voy tranquilo”, le dijo a la prensa en los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sebastián Britos ganó dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

Al hacer un balance sobre su paso por Universitario, donde jugó dos temporadas y ganó dos títulos nacionales, Britos evidenció su orgullo por cómo rindió bajo los tres palos. “En el equipo más grande del país, con la presión y responsabilidad que tenemos cada fin de semana, el haber conseguido no todo lo que conseguí, me parece demasiado”, añadió.

En un momento del diálogo con los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto, Sebastián Britos dejó a relucir su incomodidad y reveló que recién ayer se enteró que no seguía en Universitario para el 2026. De esta manera, por ahora solo aprovechará sus vacaciones para descansar. “No, ni idea (sobre su futuro). Recién me acabo de enterar hoy (ayer) que no sigo en el club. Voy a descansar ahora”, aseveró.

Debido a que quedarse en la ‘U’ era una de las posibilidades que tenía sobre la mesa, aún no se sabe cuál será el futuro de Britos. Con 37 años y el deseo de seguir jugando, el guardameta permanecerá en su país por lo que resta del año y empezará a analizar propuestas para definir su próximo destino en el 2026.

En cuanto a Universitario, Depor pudo conocer que todo está encaminado para el regreso de Diego Romero, quien volverá al club luego de que Banfield no hiciera efectiva su opción de compra. El portero de 24 años será la apuesta de los merengues para el 2026, con Miguel Vargas como su principal competidor. Ojo, ninguno tiene asegurado el puesto en el arco, algo que seguramente se definirá durante la pretemporada.

Sebastián Britos llegó a Universitario en el 2024 tras su paso por Liverpool de Uruguay. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR