Boca vs. Banfield se miden en el Estadio La Bombonera por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 4:15 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Boca Juniors viene de conseguir su primera victoria en el torneo, tras superar a Independiente Rivadavia por 3-0. Con esto puso fin a una sequía de cuatro meses sin ganar. En ese lapso acumuló 12 partidos sin victorias en todas las competiciones en los 90 minutos –le ganó a Lanús en tanda de penales, tras un empate sin goles-.

Por su parte, Banfield también ganó el fin de semana, por 3-2 a Estudiantes de La Plata. Eso sí, desde enero no registra victorias consecutivas y ha ganado apenas seis de 23 partidos en todas las competiciones, y solo una de esas victorias llegó en condición de visitante.

¿En qué canal ver Boca vs. Banfield en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el Boca vs. Banfield podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Boca vs. Banfield en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Boca vs. Banfield, por la jornada 6 de la Liga Profesional 2025, se transmitirá a través de Fubo Sports y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Boca vs. Banfield en internet?

¿En qué canal ver Boca vs. Banfield en Argentina?

Para ver la transmisión entre Boca vs. Banfield en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN para el terreno argentino o también a través de TNT Sports.

¿A qué hora juegan Boca vs. Banfield en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional, el partido entre Boca vs. Banfield está pactado para disputarse este domingo 17 de agosto a partir de las 4:15 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Banfield en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Boca vs. Banfield es a las 5:15 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 4:15 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Banfield en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Boca vs. Banfield está programado para las 6:15 p.m. Los hinchas de ambos equipos deben conectarse a esa hora para ver el compromiso.

