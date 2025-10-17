Boca vs. Belgrano en un duelo atractivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio La Bombonera y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Para Boca, es un duelo más que especial porque es el primero desde que se produjo la muerte de Russo. El equipo quedó a cargo de su cuerpo técnico y lo dirige Claudio Úbeda al menos hasta el epílogo de una temporada en la que el club todavía no pudo ganar ningún título y está prácticamente obligado a quedarse con el Clausura, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El elenco del barrio porteño de La Boca marcha cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco empates y dos caídas. Tiene pendiente su encuentro con Barracas Central de la jornada anterior, a raíz del deceso de su entrenador, por lo que virtualmente puede ser el líder.

En la Tabla Anual, a través de la aspira a llegar al máximo campeonato internacional del año próximo siempre que no sea campeón, es escolta de Rosario Central con 50 unidades. Úbeda casi que no toca la formación inicial con respecto a la goleada sobre Newell’s 5 a 0.

Carlos Palacios reemplazará al lesionado Alan Velasco y el resto de los jugadores serán los mismos, sin Edinson Cavani -acarrea una molestia muscular- y con Leandro Paredes en el mediocampo junto a Rodrigo Battaglia tras haber regresado de la selección argentina. Juan Barinaga continuará en el lateral derecho y unos metros más adelante estará Brian Aguirre. La delantera será con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El Pirata, por su parte, tiene un andar irregular y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a octavos de final. Actualmente se ubica décimo con 15 tantos gracias a tres triunfos, seis igualdades y tres caídas y está a una unidad de Huracán, el último de los que estaría accediendo a los playoffs. Acumula tres empates seguidos, entre ellos un 0 a 0 en el clásico con Talleres.

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano?

El choque entre Boca vs. Belgrano por la jornada 13 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 4:00 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten Boca vs. Belgrano?

En Argentina lo transmite: ESPN, Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TNT Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano en Perú?

El partido de Boca vs. Belgrano en vivo en Perú, válido por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano en Argentina?

El partido de Boca vs. Belgrano en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano en España?

El partido de Boca vs. Belgrano en vivo, a jugarse en el Estadio La Bombonera, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano en México?

El partido de Boca vs. Belgrano en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Belgrano en Estados Unidos?

Boca vs. Belgrano en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TNT Sports, Fanatiz y FuboTV.

