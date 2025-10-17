Con una pobre participación internacional en la Copa Libertadores y lejos de luchar por el Torneo Clausura para soñar con el título nacional, semana a semana se reafirma lo desastrosa que ha sido la temporada para Sporting Cristal. Con un plantel corto, jugadores con pésimo rendimiento y refuerzos que llegaron tarde, al cuadro rimense solo le queda pensar en el 2026 y adelantar la planificación para ver si así corrigen los errores que cometieron a lo largo de esta campaña.

En medio del cierre del Torneo Clausura, donde Cristal igual no puede dormirse si quiere por lo menos pelear por clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, en la interna del club ya están analizando la recomposición de su plantilla para el año que viene. Esto supone algunas salidas, mientras que en algunos casos hay elementos que todavía tienen crédito para el área deportiva.

Según la información de Denilson Barnechea, y que pudo conocer también Depor, Martín Távara y Rafael Lutiger, quienes tienen vínculo contractual hasta finales de este año, están cerca de renovar tras el visto bueno de Paulo Autuori. Si bien no se reveló el tiempo de la extensión de sus respectivos contratos, todo está encaminado para que sigan en el equipo en el 2026.

Martín Távara está cerca de renovar con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El panorama es diferente para Irven Ávila y Jhilmar Lora. El primer de ellos, por más que sigue gozando del cariño de la hinchada, hace rato cumplió su ciclo en la institución y están analizando la posibilidad de no renovarle el contrato. Por el lado del lateral derecho, su salida se viene barajando desde mediados de este año, por lo que no sorprendería que se fuera libre.

En cuanto a lo que ya no tienen argumentos para quedarse, están Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini. Al igual que los anteriormente mencionados, el contrato de ambos vencen en diciembre y en el área deportiva ya decidieron que no son prioridad. De esta manera, tendrán que buscar equipo para el 2026.

El resto de futbolistas del actual plantel continúa en evaluación, incluso lo que tienen contrato vigente, ya que podrían marcharse a préstamo. De momento, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, no ha se ha referido a cómo será la planificación para el año que viene. Veremos si esto supone un cambio de rumbo en tienda celeste u otra temporada para el olvido.

Nicolás Pasquini tiene las horas contadas en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de que se reprogramara su enfrentamiento con Universitario, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 19 de octubre desde la 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

