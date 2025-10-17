Si bien todo fue algarabía en Matute luego del triunfo de Alianza Lima sobre Sport Boys (3-1), hubo un momento de muchísima preocupación en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva. Corrían los primeros instantes del compromiso cuando, en una jugada dividida, Kevin Quevedo chocó con Cristian Carbajal y se llevó la peor parte, luego de que este impactara su cabeza contra el hombro del carrilero de la ‘Misilera’.

Al quedar tendido en el gramado, sus compañeros acudieron a auxiliarlo, hasta que los miembros del departamento médico de Alianza Lima no tardaron en llegar. Quevedo había sufrido una conmoción y no podía seguir en el partido, por lo que tuvo que ser retirado en una ambulancia con dirección a una clínica local.

Gaspar Gentile tomó su lugar en la formación de Alianza Lima y el encuentro continuó para un triunfo final. Sin embargo, luego de eso hubo poca información sobre el estado de salud de Kevin Quevedo. Así pues, horas después de lo sucedido, en Movistar Deportes revelaron cómo se encuentra el delantero blanquiazul y qué medidas tomarán tras el golpe que sufrió.

En primera instancia, si bien perdió el conocimiento tras el impacto con Carbajal, lo recuperó antes de salir del estadio y llegó más estable a la clínica donde lo trasladaron. Por precaución y para un mejor monitoreo, se quedó ahí para cualquier eventualidad. Eso sí, antes de que hoy me den el alta, le harán unos exámenes para descartar secuelas del choque.

Después de lo acontecido, en Alianza Lima serán cautelosos y no apurarán el regreso de Kevin Quevedo a los entrenamientos. Lo importante para el club es que el futbolista de 28 años se recupere al 100 % y pueda estar a disposición de Néstor Gorosito en esta recta final de la temporada, donde están obligados a ganar todo si quieren soñar con el título nacional, pese a que la primera opción la tiene Universitario de Deportes.

Por otra parte, el plantel íntimo no descansará luego de la victoria sobre Boys y retomará sus trabajos este viernes 17 en las instalaciones del Complejo Deportivo del Club Esther Grande de Bentín. A pocos días para el choque con Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, ‘Pipo’, quien ya cumplió sus seis fechas de sanción y volverá al banquillo, no quiere dejar nada al azar.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

