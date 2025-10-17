En el último tiempo, la Liga 1, con todos los males y problemas que arrastra desde hace varios años, ha sido capaz de exportar a buenos talentos al exterior y muchos de ellos han sabido hacerse sentir como buenos embajadores. El último gran ejemplo es el de Erick Noriega, que desde que salió de Alianza Lima a mediados de este año no ha parado de cosechar elogios de la prensa brasileña, a raíz de sus buenas presentaciones con Gremio.

Así como el ‘Samurái’ –Joao Grimaldo también la está ‘rompiendo’ en la Superliga de Letonia y Luis Ramos se afianzó como titular en América de Cali–, hay jugadores de buen presente en la Liga 1 y que están siendo observados por equipos del exterior, por lo que no sorprendería que den el salto el año que viene. Todo dependerá de si mantienen el nivel o, mejor aún, si consiguen destacar en algún torneo internacional.

Erick Noriega es titular indiscutible en Gremio. (Foto: Getty Images)

El primero de ellos es César Inga, quien hace poco tuvo su estreno goleador con la Selección Peruana en el amistoso frente a Chile y es pieza clave dentro del esquema de Universitario de Deportes, donde cada vez están más cerca de asegúrese el tricampeonato. Su nivel en la Copa Libertadores fue muy bueno y, pese a tuvo algunos altibajos, está cerrando un segundo semestre del año en buen nivel.

Narciso Algamis, representante del chimbotano, reveló hace poco, en una entrevista con Hablemos de Max, que existe el interés de un club de la Major League Soccer (MLS) y otro de un grande de Argentina. Aunque no reveló los nombres, aseguró que su patrocinado está bien mapeado desde el extranjero y solo es cuestión de tiempo para que tengamos novedades.

Hay que tomar en cuenta que Inga tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027, por lo que el club que quiera llevárselo tendrá que negociar su transferencia. En tienda crema son cautelosos y llevan todo con calma, pues si el exjugador de ADT realiza una buena Copa Libertadores 2026, su cotización podría elevarse y llamar la atención de algún equipo dispuesto a desembolsar una importante suma de dinero por su pase.

César Inga registra un gol con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

En el vigente bicampeón del fútbol peruano también tenemos a Jairo Concha, un elemento clave en el presente de la ‘U’ y que en los últimos meses ha encontrado su mejor versión, acercándose cada vez más al gol y dejando de lado la intermitencia que lo hacía un mediocampista ‘lagunero’. Hoy por hoy es más consistente y eso lo festeja el pueblo crema.

‘Jairoco’ tiene vínculo contractual con el elenco estudiantil hasta finales del próximo año, por lo que el panorama ideal para ambas partes es que exista una venta entorno a ese tiempo; siempre y cuando antes no negocien una renovación, lo que cambiaría ligeramente la ecuación. La idea es que el volante mantenga su nivel para que aumenten sus posibilidades de emigrar.

Jairo Concha atraviesa por un buen presente en Universitario. (Foto: Universitario)

En la vereda de enfrente, Piero Cari es el prospecto más ilusionante en Alianza Lima. Pese a que tuvo un leve bajón por temas físicos y el rol secundario que le tocó asumir luego de la contratación de Sergio Peña y la recuperación de Alan Cantero, el último jueves volvió con todo: fue clave en el triunfo sobre Sport Boys y marcó su primer gol como profesional en el 3-1 en Matute.

El tacneño, que tiene contrato hasta diciembre del 2027, es un volante conchudo, que va hacia adelante y tiene el talento para desequilibrar encuentros trabados. A sus 18 años ha demostrado que puede ser titular en el cuadro íntimo, por lo que si le dan el respaldo en el 2026 y sostiene su continuidad, podría ser otro de los ‘potrillos’ que se marchen del país para consolidarse en el extranjero –como Víctor Guzmán o Bassco Soyer–.

Piero Cari registra un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

En Sporting Cristal, aunque a nivel deportivo el año del club ha sido desastroso, el equipo sigue teniendo madera por pulir pensando en el futuro. El caso más resaltante es el de Maxloren Castro, quien poco a poco viene recuperando la versión que ilusionó a todos en el 2024 y espera –por fin– ser un indiscutible en el conjunto celeste.

Después de su último partido con la Selección Peruana, donde dejó destellos de su desparpajo al encarar, está claro que tiene muchas cosas por pulir. En diciembre cumplirá la mayoría de edad y en ‘SC’ quieren hacerle un contrato mas atractivo –vence a finales del 2026–, esperando que sea de exportación en el mediano plazo. Será clave que el club consiga meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por último, tenemos a Matías Lazo, lateral derecho de Melgar y que tiene mucha proyección para salir al exterior, tal como lo hicieron Jefferson Cáceres y Kenji Cabrera. Con 22 años, el arequipeño está consolidado en el ‘Dominó’, pero le hace falta un mayor reto a nivel internacional para demostrar que puede rendir. Está claro que con Juan Reynoso como entrenador, asumiendo una nueva temporada desde cero, será exigido al máximo para que dé ese salto de calidad en su juego.

Matías Lazo ya debutó con la Selección Peruana de la mano de Manuel Barreto. (Foto: ITEA Sports)

TE PUEDE INTERESAR