Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan este jueves 23 de abril, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Un partido con peso en la tabla. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, el cruce adquiere un valor estratégico. Boca llega con 24 puntos y en plena pelea por la cima de su zona, mientras que Defensa suma 19 unidades y necesita ganar para mantenerse en zona de clasificación a los play-offs

Boca, en su mejor momento del torneo. El equipo xeneize arriba a este compromiso fortalecido tras vencer a River Plate en el Superclásico, un triunfo que consolidó su presente y extendió su invicto a 13 partidos. La racha positiva lo posiciona como uno de los candidatos firmes en el campeonato.

Más allá del resultado ante su clásico rival, Boca ha mostrado regularidad en las últimas semanas, con un equipo que ha sabido sostener resultados y competir en distintos contextos, apoyado en una estructura sólida y eficacia en momentos clave.

Defensa y Justicia, en busca de reacción. El conjunto de Varela llega en una dinámica opuesta. Acumula tres derrotas consecutivas y no logra sumar desde hace varias jornadas, situación que ha encendido las alarmas en un tramo decisivo del torneo.

A pesar del bajón reciente, Defensa y Justicia sigue con posibilidades de clasificación y sabe que este partido puede marcar un punto de inflexión. Jugar en casa y ante su público aparece como una oportunidad para revertir la racha.

En los últimos enfrentamientos entre ambos, la paridad ha sido una constante. Defensa logró imponerse 2-1 en el duelo más reciente (2025), mientras que Boca también ha conseguido triunfos amplios, reflejando una rivalidad pareja en los últimos años.

¿En qué canal ver Boca vs. Defensa y Justicia?

La transmisión del partido entre Boca vs. Defensa y Justicia será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Defensa y Justicia?

El compromiso entre Boca vs. Defensa y Justicia está programado para disputarse en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, este jueves 23 de abril desde las 6:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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