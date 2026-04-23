El pasado sábado 18 de abril, Cusco FC sufrió uno de los peores golpes de su historia al perder por 8-0 ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Pese a que en sus partidos previos habían mostrado cierta mejoría, incluso contra rivales muy retadores como Flamengo y Estudiantes de La Plata, los dorados estuvieron irreconocibles ante los blanquiazules y se comieron un goleada de escándalo.

En ese sentido, en la interna sabían que el próximo partido iba a ser el más importante, pues tenían la obligación de reponerse anímicamente después de un revés tan fuerte. Así pues, Cusco FC, jugando de local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, derrotó por 1-0 a FC Cajamarca, consiguiendo algo más importante que un simple triunfo: una señal de que eran capaces de seguir fuertes pese al 8-0 del pasado fin de semana.

Alejandro Orfila, director técnico del conjunto cusqueño, dio la cara en conferencia de prensa y antes de referirse al triunfo sobre los cajamarquinos, no quiso dejar pasar por lago lo ocurrido hace unos días en Matute. Para el uruguayo, era importante que su equipo asumiera la responsabilidad de perder así y lograse reponerse en el siguiente duelo.

“Sin duda, era uno de los partidos más difíciles desde que estamos. Veníamos de un golpe muy duro, asumimos nuestra responsabilidad, sacamos mucho temple y, sin duda, cuesta. Lo importante es que se pudo ganar ante un buen rival, que siempre se hace difícil”, comentó.

Orfila valoró el penal ejecutado por Facundo Callejo para el 1-0 definitivo, pues les permitió abrir la cuenta en un encuentro cerrado. “El equipo tuvo la pelota todo el tiempo, pero se hizo difícil poder entrar. El penal nos permitió la victoria y, por cómo veníamos, era muy importante. Eso nos ayuda a salir de la situación tan complicada que pasamos la semana pasada. Ese golpe fue muy duro y el triunfo de hoy (ayer) nos permite dejar atrás ese momento”, agregó.

Finalmente, el director técnico de Cusco FC remarcó que para la próxima semana deberán rotar a algunos jugadores, pues si bien este domingo enfrentarán a Sport Huancayo, el jueves que viene visitarán a Independiente Medellín por la Copa Libertadores. “El desgaste es importante. La semana que viene también tendremos que rotar; es muy probable por la seguidilla de partidos”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre FC Cajamarca, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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