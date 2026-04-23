Después de la derrota por 2-1 a manos de Melgar y la posterior salida de Javier Rabanal, en Universitario de Deportes sabían que tenían que ganarle a Deportivo Garcilaso a como dé lugar. No importaba el cómo ni el marcador: necesitaban sumar de a tres para lavarse la cara ante su hinchada. Sin embargo, la ‘U’ no solo ganó en el Estadio Monumental, sino que apabulló al ‘Pedacito de Cielo’ con un inobjetable 4-1, con goles de Alex Valera (2), Caín Fara y José Rivera.

Ya en frío y con las pulsaciones más controladas, los jugadores fueron desfilando por la zona mixta para declarar ante los medios de comunicación y dejar sus sensaciones de lo sucedido en el Monumental. Uno de los que se detuvo a hablar con la prensa fue Jairo Concha, quien volvió a ser titular y mantuvo el nivel que venía teniendo en los partidos previos, destacando pese al mal presente colectivo del equipo.

Al ser consultado sobre qué cambió en Universitario de un partido a otro, sobre todo por cómo se recuperó el equipo de dos derrotas consecutivas –además de perder por 2-1 ante Melgar, habían caído por 2-0 a manos de Coquimbo Unido por la Copa Libertadores–, Concha que intentaron hacer lo que saben, independientemente de que en los encuentros previos las cosas no les salieron como esperaban.

“No sabría decirte que cambió, en realidad todos los partidos lo llevamos de la mejor manera, con la mejor actitud, pueden no salir las cosas pero es parte de. Antes hemos cometido muchos errores pero la situación ya pasó, debemos mirar hacia adelante y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos”, afirmó.

Cuando le preguntaron si el plantel de la ‘U’ llegó a despedirse personalmente de Javier Rabanal, Jairo Concha contó que no. No obstante, evitó que eso se convierta en un drama, ya que hubo anteriores entrenadores que fueron despedidos y tampoco tuvieron la oportunidad de despedirse del equipo. Asimismo, le deseó todo lo mejor al estratega español.

“En realidad no, lamentablemente no nos pudimos despedir, pero son cosas que se dan. Anteriores ocasiones también me ha tocado que despidieron a los ‘profes’ y no se despidió de nosotros, pero eso no tiene nada que ver. Yo le deseo lo mejor en su carrera, es un gran entrenador, pero lamentablemente las cosas no salieron”, comentó.

Javier Rabanal no se despidió del plantel de Universitario tras no continuar como DT del equipo. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, lamentó que el equipo no haya respondido positivamente en esta primera parte del Torneo Apertura. “Es jodido (la situación del equipo), en lo personal la verdad que estoy dolido. El profe Javier Rabanal es una gran persona, un gran entrenador. Lamento que no nos haya salido las cosas, creo que no hemos estado a la altura. Hemos perdido puntos que no debíamos perder pero ya está, la situación se dio así y queda mirar para adelante, nada más”, agregó.

En otro momento de la charla con los periodistas, Jairo Concha contó cómo era su relación con Javier Rabanal, en medio de los rumores de que no se llevaba bien con los jugadores. Eso sí, el mediocampista aclaró que solo puede hablar en su nombre y no por el resto de sus compañeros, ya que ellos podrían tener una versión o percepción diferente de cómo era el trato con el español.

“No sabría responderte eso, tendrías que preguntarle a cada uno de mis compañeros. En lo personal, siempre me llevé bien con el profe, trataba de hacerle caso, seguir sus indicaciones pero a veces las cosas no salen, esto es fútbol. Lamentablemente no se dieron las cosas, la ‘U’ es un equipo grande y no está para esperar resultados. Las cosas se dieron así y ya no vamos a perder más tiempo”, remarcó.

Por último, Concha dejó su postura sobre la posible continuidad de Jorge Araujo como entrenador de Universitario, ante los rumores de que podría quedarse de manera definitiva y ya no solo como interino, si es que los resultados en los próximos partidos lo acompañan. “Creo que ‘Coco’ está preparado para asumir la dirección técnica, pero eso no depende de nosotros, sino ya de la dirección deportiva. Nosotros vamos a seguir entrenando y trabajando para conseguir los puntos que perdimos”, puntualizó.

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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