Boca vs. Estudiantes de La Plata juegan este domingo 2 de noviembre, en el choque válido por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Uno, donde los ‘xeneizes’ buscarán el triunfo para escalar posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Boca Juniors venció 2-1 a Barracas Central en el último partido que disputaron. Previamente, habían caído como locales en La Bombonera ante Belgrano, perdiendo el paso en la premisa de escalar posiciones para acceder a la siguiente etapa de la competencia.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda logró volver a meterse en zona de clasificación los Playoff en la Zona A del Torneo Clausura y también recuperó puestos en la tabla anual, quedando cerca de la Copa Libertadores 2026 al llegar al segundo puesto por encima de River Plate, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.

Estudiantes de La Plata llega a este encuentro tras haber conseguido una victoria por 2-0 ante Gimnasia en el clásico platense y cortar una racha de tres partidos sin poder ganar, que lo habían complicado.

Con esa victoria se acomodó en la Zona A, en la que se ubica en la cuarta posición con 21 puntos y de ganar, quedaría muy cerca de conseguir la clasificación a los Playoff del Torneo Clausura.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de abril de este año, por el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 en la Bombonera con goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. El antecedente más reciente en La Plata, en tanto, es del 26 de agosto de 2024, en el marco de la decimosegunda fecha de la Liga Profesional: empataron 1 a 1 con tantos de Edwin Cetré y Milton Giménez.

¿A qué hora juegan Boca vs. Estudiantes?

Boca vs. Estudiantes está programado para este domingo 2 de noviembre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Boca vs. Estudiantes?

Boca vs. Estudiantes se disputará en el Estadio Uno, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Boca vs. Estudiantes?

