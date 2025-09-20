Boca vs. Central Córdoba juegan este domingo 21 de septiembre, en el choque válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, donde los dirigidos por Miguel Ángel Ruso esperan hacer respetar su localía ante su gente. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Boca llega con la necesidad de afirmarse en el torneo luego de empatar en la fecha anterior con Rosario Central por 1-1. Aunque el equipo continúa invicto, las aspiraciones de mantenerse entre los primeros puestos exigen un rendimiento más regular, especialmente frente a su gente.

Antes del empate, el ‘Xeneize’ había logrado una racha positiva de victorias, entre ellas un triunfo por 2-0 ante Aldosivi con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, lo que le permitió acumular buenos puntos y volver a meterse en la conversación de los equipos de elite del Clausura.

Central Córdoba, por su parte, llega con un rendimiento más irregular. No ha terminado de consolidarse, especialmente como visitante, y debe mejorar su solidez defensiva para no sufrir ante equipos con mayor poder ofensivo como Boca. Ojo, en la fecha pasada los cordobeses cayeron por 2-0 a manos de Deportivo Riestra.

El historial favorece claramente a Boca: de los once enfrentamientos profesionales entre ambos equipos, ganaron en siete oportunidades, empataron dos veces y perdieron otras dos. Además, en los últimos cuatro duelos, lograron imponerse con comodidad, anotando más de dos goles en cada uno de esos partidos.

Otro dato a tener en cuenta para Boca es su rendimiento en casa. La Bombonera suele ser un estadio determinante, especialmente en duelos donde la presión y el ambiente juegan un rol relevante. Tendrá que aprovechar esa ventaja para controlar el desarrollo del partido.

Central Córdoba llega con algunos resultados que lo obligan a sumar de visitante si quiere no quedarse atrás en la tabla. Sus posiciones en el torneo no le permiten relajarse, y cada punto vale, especialmente en duelos con equipos grandes.

¿A qué hora juegan Boca vs. Central Córdoba?

Boca vs. Central Córdoba está programado para este domingo 21 de septiembre desde las 7:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:15 p.m.; en México a las 6:15 p.m.; y en España a las 2:15 a.m. del lunes 22.

¿En qué canales ver Boca vs. Central Córdoba?

Boca vs. Central Córdoba se disputará en La Bombonera, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

