River vs Temperley se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este martes 21 de mayo por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2024. El compromiso está programado para iniciar a las 7:10 de la noche (hora peruana, 9:10 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de la señal de TyC Sports. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias mediante la web de Depor.

Luego de caer en el Superclásico ante Boca Juniors, en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el ‘Millonario’ ha enlazado cinco partidos sin perder (cuatro triunfos y un empate), en los que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y logró seis puntos en la LPF. En su último duelo, goleó por 3-0 a Belgrano en el Monumental, gracias a los goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari.

Ahora, el equipo dirigido por Martín Demichelis buscará una nueva victoria, esta vez por la Copa Argentina, y por ese motivo regresarán al once inicial varios titulares habituales que estuvieron en el banco ante el ‘Pirata’. “Tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor que el año pasado. Dolió muchísimo quedar eliminado días después de haber logrado el campeonato. Pondremos en la cancha lo mejor que tenemos disponible”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“A principio de semana, le dije a los jugadores que en siete días teníamos tres partidos de tres competiciones diferentes y cuando es así corre en juego mucho el factor mental. Hemos logrado la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, sacamos adelante otro partido y el martes en Mendoza esperamos dar otro paso”, agregó el entrenador de 43 años.

Temperley, por su parte, lleva tres partidos sin conocer la derrota (dos triunfos y un empate) y llega tras vencer por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en condición de visitante, por la Primera Nacional. Los goles fueron anotados por Julián Mavilla y Fernando Martínez. Si bien el ‘Millonario’ es favorito a pasar a los octavos de final, los partidos hay que jugarse y podría pasar cualquier cosa.





¿A qué hora juegan River vs Temperley?

River vs Temperley está programado para jugarse este martes 21 de mayo desde las 7:10 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 9:10 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:10 p.m.; mientras que en México a las 6:10 p.m.





¿En qué canales ver River vs Temperley?

River vs Temperley se disputará en el Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de TYC Sports. Recuerda que si no cuentas con esta opción, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el River vs Temperley?





