En el Estadio Alfredo Terrera, Boca vs Central Córdoba se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 2 del Torneo de la Liga Profesional 2024, el domingo 19 de mayo. El partido, que será trascendental para ambos conjuntos en su lucha por sumar en el inicio del certamen, empezará desde las 6:00 de la tarde (hora peruana, 8:00 p.m. en Argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

Boca cayó en la primera jornada de la Liga Profesional por 1-0 a manos de Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Jose Fierro. El único gol del compromiso fue obra de Mateo Coronel en la primera mitad. Pese a que recién ha iniciado el campeonato, el objetivo del ‘Xeneize’ es luchar por el título y necesita lavarse la cara lo antes posibles, ya que rivales como River, Estudiantes y Newell’s han iniciado con buen pie.

Para este domingo, el conjunto azul y oro ha convocado a varios juveniles debido a la cantidad de lesionados, principalmente en defensa. Otros titulares también tendrán descanso por la seguidilla de partidos, entre ellos el uruguayo Edinson Cavani. Entre los citados aparece Mateo Mendía, central que fue convocado para los últimos dos partidos pero no debutó. Ahora podría reemplazar a Cristian Lema.

También fue convocado Ariel Molas, otro zaguero que está teniendo bastante actividad en la reserva y recientemente firmó su primer contrato. A diferencia de su compañero, Molas sí tiene minutos en Primera, tras jugar ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana 2024. Con el ‘charrúa’ fuera de la lista y Daría Benedetto nuevamente marginado, Martínez ha llamado a Iker Zufiaurre e Ignacio Rodríguez.

Además de ellos, también fue citado el volando ofensiva Juan Cruz Payal, pieza fija en la reserva. Y reaparece Juan Ramírez, que no venía siendo parte de los convocados. Cabe mencionar que quedaron fuera de la nómina los jugadores Ezequiel Bullaude, Norberto Briasco, Cristian Medina, Lema, Marcos Rojos, Aaron Anselmino y Nicolás Figal.

Central Córdoba, por su parte, perdió por 3-0 ante River Plate en la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina. El ‘Millonario’ fue superior y ganó con goles de Facundo Colidio (2) y Esequiel Barco. Por diferencia de goles, el equipo de Santiago del Estero se ubica en la última posición. Ahora le toca enfrentar al ‘Xeneize’ y el objetivo es recuperarse de la caída en el Monumental.





¿A qué hora juegan Boca vs Central Córdoba?

Boca vs Central Córdoba, por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina, está pactado para jugarse a las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m., en Chile, Bolivia y Paraguay a las 7:00 p.m., mientras que en México a las 5:00 p.m.





¿En qué canales ver Boca vs Central Córdoba?

Boca vs Central Córdoba será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Boca vs Central Córdoba?





