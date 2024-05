Central Córdoba vs Boca se miden este domingo 19 de mayo en el Estadio Alfredo Terrera, ubicado en Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina. Este compromiso, que será importante para el ‘Xeneize’, está pactado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora en Argentina, 6:00 p.m. en Perú). Los dirigidos por Diego Martínez buscarán recuperarse de la caída ante Atlético Tucumán en el debut en el torneo local. Revisa en qué canal se podrá ver este compromiso.

Boca llega a este partido tras igualar 1-1 con Fortaleza en la Bombonera, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Edinson Cavani abrió el marcador, pero Kervin Andrade marcó la igualdad cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro. Este resultado hizo que el ‘Xeneize’ ya no dependa de sí mismo para ocupar el primer lugar del Grupo D. Necesita ganar en la última fecha y esperar que el cuadro brasileño tropiece.

En su debut en la Liga Profesional, el conjunto azul y oro cayó por 1-0 ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Jose Fierro. El único gol del partido lo hizo Mateo Coronel en el primer tiempo. A pesar de que recién ha comenzado el torneo, el objetivo de Boca es pelear por el título y necesita recuperarse lo más pronto posible. Rivales como River, Talleres, Newell’s y Estudiantes iniciaron con el pie derecho.

En la práctica del viernes, los que jugaron en la Sudamericana hicieron trabajos regenerativos. La novedad fue que Cristian Lema tuvo que hacerse estudios por una molestia en el muslo. Finalmente, no fue citado por este dolor. En la defensa, las bajas confirmadas por lesiones son las de Marcos Rojo, Nicolás Figal y Aaron Anselmino. El peruano Luis Advíncula, por su parte, es seria duda por un dolor en la rodilla. Igual figura en la lista de concentrados.

Martínez tendrá que improvisarla defensa con una zaga compuesta por Mateo Mendía y Lautaro Di Lollo. También es opción Jorman Campuzano para jugar como central, algo que el DT ya ha probado. Además, ensayó Marcelo Saracchi como lateral derecho, pero no ha convencido al técnico. En el mediocampo, el estratega tendrá que reemplazar a Cristian Medina. La buena noticia es que Pol Fernández entrenó a la par de sus compañeros.

Central Córdoba, por su parte, cayó por 3-0 ante River Plate en la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina. El ‘Millonario’ fue superior de inicio a fin y ganó con goles de Facundo Colidio (2) y Esequiel Barco. Por diferencia de goles, el equipo de Santiago del Estero se ubica en la última posición. Ahora le toca enfrentar al ‘Xeneize’ y el objetivo es recuperarse de la caída en el Estadio Monumental.





¿A qué hora juegan Central Córdoba vs Boca?

Central Córdoba vs Boca jugarán un choque importante por la Liga Profesional. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 6:00 p.m., en cambio, en Chile y Paraguay será a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 8:00 p.m.





¿En qué canales ver Central Córdoba vs Boca?

Si deseas ver el choque entre Central Córdoba vs Boca, pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo EN VIVO y GRATIS: ESPN, STAR Plus, TNT Sports, AFA Play y Fanatiz transmitirán este enfrentamiento por el Torneo de la Liga Profesional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor te traeremos todas las incidencias del juego.





¿Dónde se jugará el Central Córdoba vs Boca?





