Boca vs. Millonarios: Fecha, hora y canales de TV por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca vs. Millonarios se enfrentan este miércoles 14 de enero por un duelo amistoso en homenaje que adquirió el nombre de la Copa Miguel Ángel Russo, en un partido decisivo que tendrá lugar en La Bombonera. En esta nota encontrarás todos los detalles necesarios para seguir el encuentro: los horarios según cada país, los canales oficiales y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a este duelo.

Tras el interinato del año pasado, Claudio Úbeda arranca oficialmente su etapa como DT principal con el respaldo de Juan Román Riquelme y las figuras del plantel. Este partido no es solo una prueba física; es la oportunidad para que el “Sifón” demuestre que puede imprimirle a Boca una identidad más agresiva y vertical, alejándose del esquema más conservador del ciclo anterior.

Boca llega con tres ausencias críticas que condicionan su plan de ataque. Edinson Cavani (problemas lumbares), Carlos Palacios (traumatismo) y Rodrigo Battaglia (tendinitis) están descartados para este encuentro. Estas bajas obligan a Úbeda a rearmar el tridente ofensivo, dándole la oportunidad a Miguel Merentiel de liderar el centro del ataque y a Kevin Zenón de asumir un rol más protagónico en la creación.

Además de la salida de algunas piezas, sobretodo en la línea defensiva. Luis Advíncula llegó a un acuerdo para rescindir con su contrato que aún tenía hasta el 2026, el zaguero se fue a Alianza Lima, equipo que justamente lo eliminó en la fase previa de la Copa Libertadores.

Millonarios inicia el 2026 bajo el mando de Hernán Torres, quien regresó al club tras la salida de David González a finales de 2025. El técnico tolimense busca devolverle al equipo el orden defensivo y la jerarquía que lo llevó a ser campeón años atrás. Tras caer por la mínima ante River Plate en Uruguay hace unos días, Torres necesita que sus dirigidos muestren una mejor cara ofensiva en La Bombonera.

La noticia que conmueve al continente es el regreso de Radamel Falcao García. Luego de superar una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por casi siete meses, el “Tigre” está listo para sumar minutos en un escenario que conoce bien por su pasado en River. Su sola presencia cambia la dinámica del ataque azul, aportando una jerarquía que motiva tanto a sus compañeros como al público local.

Millonarios llega con las bajas de Andrés Llinás en defensa y Santiago Giordana en ataque, lo que debilita su columna vertebral. La apuesta de Torres será un bloque compacto con una línea de cinco defensores para neutralizar el empuje de Boca, buscando explotar la velocidad de Leonardo Castro y la visión de David Mackalister Silva en las transiciones rápidas.

¿A qué hora juegan Boca vs. Millonarios?

El partido entre Boca vs. Millonarios se disputará este miércoles 14 de enero desde las 7:00 p.m. (Argentina, Chile y Uruguay). Para Perú, Colombia y Ecuador, el duelo iniciará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en México arrancará a las 4:00 p.m. y en España a las 11:00 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Millonarios?

El duelo se jugará en La Bombonera y será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda la Argentina. Para el resto de Sudamérica, el partido se podrá ver a través de Disney+ Premium; mientras que en México estará disponible en ESPN y Disney+ Premium. En otros países de la región lo puedes ver a través de Flow. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

