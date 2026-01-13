Es una escena que todo hincha del fútbol peruano conoce de memoria y detesta en secreto: el arquero que se tira al suelo sin razón aparente, el lateral que demora una eternidad en sacar de banda o la discusión interminable con el árbitro que congela el reloj. Durante años, la sensación en la tribuna ha sido que en nuestro torneo se juega interrumpiendo la emoción y bajando la intensidad del espectáculo; situación que también generó molestias en los propios jugadores. Sin embargo, los números fríos de la última temporada han llegado para confirmar que, aunque lento, algo está cambiando en la mentalidad de nuestros equipos. Desde Universitario, hasta Alianza Atlético de Sullana, conoce los tiempo efectivos de juego de la Liga 1 2025.

El informe oficial de la temporada 2025 trae una noticia alentadora: el promedio de tiempo efectivo de juego en la Liga 1 alcanzó los 51 minutos y 30 segundos. Esta cifra representa un incremento de 1 minuto y 50 segundos en comparación con la temporada 2024, donde apenas se promediaron 49:40.

Aunque el aumento podría parecer marginal a simple vista, el reporte de MAX LAB subraya que es una “notoria mejoría” considerando lo difícil que es modificar hábitos de juego en un rango tan corto. Para entender la magnitud de este dato, es necesario mirar hacia afuera.

Liga 1 ha visto un incremento en el tiempo efectivo que se juega. (Crédito: Alamy Stock Photo).

El análisis detalla que la mayoría de las ligas del mundo oscilan entre los 44 y 58 minutos de tiempo efectivo, ubicando a Perú en una zona intermedia-baja, similar a otras realidades de la región como la LigaPro de Ecuador, que también ha reportado promedios inferiores a los 50 minutos en temporadas recientes debido a la fricción y el corte constante del juego.

Cusco FC: La excepción a la regla

En un torneo caracterizado por las interrupciones, Cusco FC se erigió como el equipo más “jugable” del campeonato. El cuadro imperial fue el único que se acercó consistentemente a los 55 minutos de tiempo efectivo, liderando la tabla anual con un promedio de 54:48 por partido.

Este dato no es casualidad, ya que coincide con que el equipo cusqueño fue el que registró el mayor promedio de posesión de balón en el torneo (56.9%). Su propuesta de tenencia ayudó a que sus encuentros tuvieran mayor ritmo, alcanzando el pico máximo de la temporada en el duelo contra Deportivo Binacional (Fecha 3 del Clausura), donde se jugaron 64 minutos y 49 segundos.

Cusco FC fue el subcampeón del campeonato nacional en el 2025. (Foto: Cusco FC)

Los grandes en la media tabla

¿Y cómo les fue a los equipos más populares? Ninguno destacó brillantemente en esta métrica. Universitario de Deportes tuvo un promedio de 51:38, apenas por encima de la media del torneo. A pesar del tricampeonato, el tiempo perdido -futbolísticamente hablando- fue mayor a comparación de otros equipos.

Su clásico rival, Alianza Lima, registró cifras casi idénticas con 51:30, mientras que Sporting Cristal se ubicó un escalón más abajo con 50:29. Estos números reflejan que, pese a la jerarquía de sus planteles, los partidos de los “grandes” también sufren las constantes paralizaciones, muchas veces exacerbadas por el uso del VAR y las constantes faltas tácticas que caracterizan al medio local.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario se ubican a media tabla del tiempo efectivo de juego. (Foto: GEC)

Sullana y el récord de lo que no se debe hacer

La otra cara de la moneda la protagonizaron los equipos que menos propusieron juego. La estadística más alarmante de la temporada 2025 se dio en la Fecha 17 del Clausura, en el partido entre Alianza Atlético y Atlético Grau, donde el balón estuvo en movimiento apenas 35 minutos y 18 segundos. Una cifra que roza lo insólito para el fútbol profesional.

El caso de Alianza Atlético es sintomático: el “Vendaval” fue uno de los tres equipos que promedió por debajo de los 49 minutos de tiempo efectivo (48:18). La explicación estadística es directa: fue el equipo que más faltas cometió cada 90 minutos, con un promedio de 13.6 infracciones, transformando sus encuentros en batallas cortadas constantemente por el silbato del árbitro.

De cara al 2026, el reto para la Liga 1 es sostener esta tendencia de crecimiento. Si bien recuperar casi dos minutos de juego es un avance, partidos con apenas 35 minutos de acción como el vivido en Sullana son un llamado de atención urgente para árbitros, entrenadores y jugadores sobre la calidad del espectáculo que se está ofreciendo.

Tiempo efectivo de juego en la Liga 1, comparado entre 2024 y 2025. (Foto: Análisis Maxlab)

