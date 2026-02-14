Universitario de Deportes no la tuvo fácil frente a Cienciano, pues por más que se impuso por 2-1 y terminó quedándose con los tres puntos, tuvo que bregar más de la cuenta en la etapa complementaria ante el intento de rebeldía de su rival. En medio de este difícil contexto, Sekou Gassama por fin hizo su debut oficial con la ‘U’, dejando algunas sensaciones en la hinchada que llenó el Estadio Monumental.

Si bien el senegalés-español muestra un portento físico que lo coloca con ventaja sobre los defensores, todavía se le notó falto de ritmo y con el correr de los minutos se fue agotando rápidamente. Eso sí, su ingreso a los 60′ por Lisandro Alzugaray levantó las cuatro tribunas, recibiendo un cálido apoyo de los hinchas.

En diálogo con L1 Radio, el delantero de 30 años se sinceró tras su estreno con Universitario y confesó que se agotó muy rápido por la intensidad del partido, quedando en evidencia que su falta de continuidad durante los últimos meses le sigue pasando factura. Eso sí, apunta a tener más minutos en los próximos encuentros para cada vez sentirse mejor.

“Contento por la victoria y agradezco a la afición por la cálida bienvenida que me han dado. Me he sentido un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba (hace casi 9 meses), y poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos, es el primer contacto en el campo y espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor”, opinó.

En ese sentido, Sekou Gassama agradeció el aliento de la hinchada en un momento crucial para su carrera en el club, pues no siempre es fácil debutar en un marco tan impresionante y con la exigencia que eso supone. “Muy agradecido a la hinchada porque te da esa motivación y espero demostrarlo en el campo y seguir mejorando”, añadió.

Gassama siente que todavía tiene tiempo para adaptarse al ritmo que propone Universitario, sobre todo cuando juega de local y busca avasallar a su rival hasta último minuto. Pese a que le costó acoplarse a dicha propuesta en este primer partido, es consciente que tendrá que trabajar para ponerse a punto físicamente.

“Entré en un momento en donde había mucho ida y vuelta, la verdad que me sentí un poco cansado al final , voy a ir adaptándome. En el fútbol peruano sé que hay calidad, mucha intensidad y espero ir adaptándome”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cienciano, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

