Salomón Lerner, socio y exmiembro del Fondo Blanquiazul, analizó la actualidad de Alianza Lima, abordando desde la polémica gestión de salidas de referentes hasta la hoja de ruta administrativa. De hecho, puso el foco en la necesidad de coherencia institucional, cuestionando las decisiones recientes que han afectado la imagen de la entidad frente a su hinchada y su historia, sobre todo tras la reciente eliminación ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores, un duro golpe a nivel deportivo para el club.

Uno de los puntos más críticos fue la despedida de Hernán Barcos, la cual Lerner calificó de inapropiada dada la entrega y lo demostrado por el delantero. Según el socio, el impacto del ‘Pirata’ trascendía las canchas, pues “fue muy mal anunciada su salida, no era la manera de despedir a una persona que se institucionalizó con Alianza Lima. Él no solo era parte del plantel masculino, también acompañaba al equipo femenino y compartía sus conocimientos con las chicas. No merecía ese tipo de despedida”.

Mirando hacia el futuro, se planteó la posibilidad de que antiguas figuras regresen para aportar desde nuevas facetas. Para Lerner, el club debe ser un espacio de retorno para quienes dejaron huella, señalando que el atacante argentino “algún día merece estar en el club. Puede ser en direcciones técnicas, en el trabajo de menores o en cargos administrativos”. Asimismo, extendió esta visión a exentrenadores campeones, subrayando que ‘Chicho’ Salas y el mismo Carlos Bustos tienen que regresar algún día, “y Hernán de repente también”.

En cuanto a la parte disciplinaria del plantel, se hizo un llamado urgente a fortalecer el rigor ético y profesional. Lerner vinculó el éxito deportivo directamente con la formación de valores, advirtiendo que “ha faltado un poco en ese tema y esa es tarea de la gerencia deportiva. Si nuestros jóvenes no entienden que esto es una profesión que demanda sacrificio para lograr el éxito personal y del club, estamos mal. Cada jugador debe comprender lo que vale la camiseta en estos 125 años y sentir el orgullo de llevarla sin mancharla. Si eso no ocurre, no estamos formando buenas personas”.

Salomón Lerner también mostró una postura tajante frente a los recientes escándalos extradeportivos que involucraron a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. “Lo ocurrido recientemente es muy lamentable. Nosotros sufrimos muchísimo; esto no debe suceder en un equipo de fútbol que respeta al ser humano, que promueve la buena formación y, sobre todo, que respeta a la mujer. La camiseta no se puede manchar así”, dijo enfáticamente.

Finalmente, el análisis cerró con la proyección financiera y el retorno del control a los socios para la próxima década. Lerner explicó que, tras saldar las deudas pendientes, se abrirá una nueva etapa donde “en 2031 los socios deben elegir elementos técnicos responsables para manejar el fútbol masculino, femenino y el vóley. Esto tiene que regirse por meritocracia, con gente capacitada en marketing, finanzas, administración y el área deportiva”.

Alianza Lima viene de sufrir una dolorosa eliminación ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

