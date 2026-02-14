Con dos triunfos y un empate en las tres primeras jornadas del Torneo Apertura, Universitario de Deportes se mantiene firme entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y por ahora el objetivo del tetracampeonato sigue en camino. El último 2-1 sobre Cienciano no fue sencillo pese a la localía, pero dentro de todo sirvió para no perder el rumbo y confirmar –una vez más– que cuando la ‘U’ no anda del todo fino al nivel colectivo, sus individualidades te liquidan por demolición.

El viernes en el Estadio Monumental se vio a un equipo con las ideas claras para buscar el arco rival, pero sin el equilibrio suficiente como para no sufrir en defensa. Cienciano supo aprovecharse de eso en algunos pasajes del primer tiempo, consiguiendo algunas aproximaciones peligrosas en la portería de Diego Romero. No obstante, no tuvieron la calidad suficiente como para capitalizar esas opciones.

El gol de Jairo Concha fue una demostración más que Universitario tiene la pegada de un equipo tricampeón, que no necesita ser absolutamente dominador en su propia casa para golpearte donde más te duele. El ‘Papá’ falló en un repliegue que parecía sencillo y dejaron que Concha patee, aunque suave, lo suficientemente esquinado como para decretar el 1-0 parcial.

Durante el segundo tiempo el dominio siguió siendo de la ‘U’, con un César Inga imperial para sostener la línea defensiva ante cualquier acercamiento de Cienciano. Sin embargo, si bien llegó el 2-0 gracias a un oportuna aparición de Alex Valera en el área, el elenco cusqueño consiguió el descuento a los 80′ tras un ‘blooper’ de Diego Romero, poniendo una cuota de suspenso en el epílogo del compromiso.

Javier Rabanal llegó a Universitario tras su paso por Independiente del Valle. (Foto: Universitario)

Precisamente a eso apuntó Javier Rabanal en la conferencia de prensa, en donde hizo hincapié en cómo se vivió esos minutos finales en el Monumental. “El resultado no refleja lo que fue el partido. Hay un lateral que era a favor nuestro, se lo dieron a ellos y hacemos una falta innecesaria, y hubo un error (de Diego Romero). Esas cosas pasan”, afirmó ante los medios de comunicación.

Universitario también tuvo sus oportunidades para poner el tercero de la noche, pero lamentablemente para los intereses de Rabanal sus jugadores no decidieron bien en los metros finales. “Pasamos de estar esperando un tercer gol, a que en cualquier jugada se podían ir dos puntos, y es por los nervios y las ansias de querer hacer el tercer gol”, agregó.

En esa misma línea, el estratega español habló sobre la posibilidad de cambiar el sistema si el partido así lo pide, dependiendo del panorama y la propuesta del rival. “Estamos trabajando viendo qué jugadores se pueden adaptar mejor y en breve en algún partido nos tocará cambiar de formación, y cambiaremos porque ese es mi trabajo, no solo ceñirme a lo que ha funcionado todos los años anteriores”, acotó.

La solidez de Universitario a lo largo del partido le permitió a Rabanal hacer debutar a Sekou Gasama, delantero senegalés-español que llegó en la parte final de la pretemporada y no ha tenido mucha continuidad en los últimos meses. Pese a eso y a que aún se le notó falto de fútbol, el Monumental lo recibió cálidamente.

“No puede esperar una acogida mejor, ha sido una ovación de la hinchada crema, lo cual le tiene que dar confianza. No se tiene que obsesionar cuando oiga un murmullo cuando falla, le decía que eso es normal en el estadio porque hay muchos hinchas”, explicó Rabanal.

Universitario se mantiene firme en su objetivo de pelear por el título de la Liga 1. No es una temporada cualquiera en la historia del club: tienen en sus manos la posibilidad de proclamarse tetracampeones del fútbol peruano y quedar en la historia de nuestro balompié para siempre. Por ahora, con matices y cosas por mejorar, la ‘U’ sigue siendo un equipo sólido y el rival a vencer para todos aquellos que quieren quitarle la corona.

Sekou Gassama llegó a Universitario como agente libre. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cienciano, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

