Universitario de Deportes sumó su segunda victoria en el Torneo Apertura, venciendo por 2-1 a Cienciano en un partido de trámite complicado y que mantuvo cierto suspenso en los minutos finales. Más allá del resultado que sigue siendo importante en las aspiraciones cremas, un punto a destacar es que nuevamente apareció Alex Valera en la portería rival, marcando el 2-0 parcial (62′) y su tercer tanto en la Liga 1 2026.

El goleador merengue está ‘encendido’ en este arranque de temporada, manteniendo una racha de tres goles en tres partidos disputados y colocándose entre los goleadores del campeonato junto a Hernán Barcos y Renzo Garcés, ambos también con tres anotaciones. Por supuesto, los felices con todo esto son los hinchas de la ‘U’.

Tras el pitazo final, Alex Valera conversó con L1 Radio y analizó lo sucedido en el Estadio Monumental, valorando la propuesta de Cienciano al llegar a la capital para no meterse atrás y salir a jugar de igual a igual. Lamentablemente para los intereses del ‘Papá’, esa resistencia no le duró mucho y apareció Jairo Concha para poner el 1-0 a los 36′.

“Ha sido un partido muy duro. Cienciano vino a jugar de igual a igual y nos plantó un buen esquema dentro del campo, no nos dejó hacer mucho y creo que las que tuvimos, las pudimos anotar. El rival nos presionó bien, fue un bonito partido e intenso”, afirmó.

Universitario marcha segundo del Torneo Apertura 2026 con siete puntos. (Foto: Universitario)

Respecto a sus objetivos en el club, Valera se mostró ambicioso ahora que llegó a los 74 goles desde su llegada en el 2021 y se colocó junto a Roberto Martínez en la décimo primera casilla de la tabla histórica de goleadores. El nacido en Pomalca está a seis dianas de igualar a Raúl Ruidíaz (80) y meterse en el Top 10 de los máximos artilleros cremas.

“Gracias a Dios sigo aportando para mi equipo, espero seguir anotando en cada partido. Dios mediante este año pueda llegar a los 100 goles, es el sueño que tengo y para eso estoy trabajando”, agregó, poniéndose como objetivo llegar al centenar de goles en la ‘U’.

Por último, Alex Valera se mostró agradecido por todo lo que le ha dado Universitario desde que apostó por él y espera sostener su buen momento para seguir contribuyendo en los triunfos de su equipo. Ahora se viene una reto difícil frente a Sporting Cristal, al que ya le marcó en la última vez que se vieron las caras en el Estadio Nacional.

“Trato de dar todo mi tiempo, mi energía, cuidarme para estar al 100% para la ‘U’, que me ha dado todo, y eso es darle un poco de gratitud, por todo lo que me ha dado a mí en lo personal y siento que puedo dar mucho más todavía”, aseveró.

Cienciano hizo un buen partido en el Monumental, pero no le alcanzó para al menos empatarle a Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cienciano, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR