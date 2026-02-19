Boca vs. Racing: fecha, horarios y canales de TV para ver por el Torneo Apertura 2026

El Estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera, será escenario del choque entre Boca Juniors vs. Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Xeneizes’ buscan regresar al triunfo, luego de empatar sin goles en la jornada anterior con Platense, mientras que la ‘academia’ logró el triunfo ante Banfield.

Boca llega a este clásico en una situación crítica. Tras el empate sin goles ante Platense la fecha pasada, donde el equipo se fue silbado de su estadio, la continuidad de Claudio Úbeda pende de un hilo. El “Xeneize” ocupa la séptima posición de su zona con solo 7 puntos de 15 posibles, y una derrota ante la Academia podría significar el fin del ciclo del “Sifón” antes de lo previsto.

Para colmo de males, Boca pierde a sus dos figuras más determinantes. Leandro Paredes es baja confirmada por una lesión muscular sufrida ante el Calamar, lo que obliga a Úbeda a confiar el eje del mediocampo al joven Milton Delgado. Tampoco estará el “Changuito” Zeballos, quien sigue con molestias, dejando la responsabilidad ofensiva exclusivamente en la dupla uruguaya de Cavani y Merentiel.

Úbeda metería mano dura en el equipo buscando una reacción anímica. Se perfila el ingreso de Nicolás Figal en la zaga para dar la voz de mando que faltó en los últimos partidos. El plan será asfixiar a Racing en los primeros 15 minutos, sabiendo que el público de La Bombonera jugará su propio partido si el gol no llega rápido.

Racing Club, de Gustavo Costas llega con la moral por las nubes tras encadenar dos victorias vitales ante Argentinos Juniors y Banfield (2-0). Aunque marchan novenos en su zona con 6 puntos, el funcionamiento del equipo ha crecido notablemente, recuperando la memoria futbolística justo antes de visitar la Ribera. Costas, además, tiene el historial a su favor: ganó los últimos tres duelos ante Boca.

La gran historia del partido será ver a Marcos Rojo pisando La Bombonera con la camiseta de Racing. El defensor, que salió de Boca envuelto en polémicas a finales de 2025, se ha consolidado como el líder de la zaga de Costas. La recepción del público será uno de los focos de atención de la noche. En ataque, “Maravilla” Martínez llega encendido y buscará aprovechar las licencias que viene dando la defensa local.

Costas tiene una duda central: mantener al juvenil Baltasar Rodríguez o darle entrada a la experiencia de Bruno Zuculini para dar batalla en el círculo central. La clave de Racing será explotar la espalda de los laterales de Boca mediante la velocidad de Santiago Solari, buscando que “Maravilla” Martínez fije a los centrales y genere el caos en un área que hoy luce muy vulnerable.

¿En qué canal ver Boca vs. Racing?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Racing?

Este partido, programado en el estadio La Bombonera, se jugará el choque estuvo pactado para este viernes 20 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde juegan Boca vs Racing?

