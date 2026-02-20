A puertas de ingresar a la cuarta jornada del Torneo Apertura, los árbitros siguen siendo uno de los principales focos de atención en la Liga 1 y las constantes polémicas han hecho que los clubes se pongan alertas cada fin de semana. Así pues, a pocas horas del encuentro frente a Alianza Lima, Sport Boys sacó un contundente comunicado poniendo al centro la designación de la terna arbitral en Matute.

Según señaló la institución chalaca, estarán vigilantes tras la elección de Jordi Espinoza por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dejando en claro su disconformidad con su trabajo y poniendo como ejemplo algunas decisiones que este tomó en el pasado y que los habría perjudicado.

“Ante la designación del Sr. Jordi Espinoza por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), como juez principal para nuestro encuentro de este viernes 20 de febrero por la fecha 4 de la Liga 1, estaremos en actitud vigilante de su accionar como árbitro del compromiso”, se lee en el inicio del comunicado.

Jordi Espinoza será el árbitro principal del partido entre Alianza Lima y Sport Boys. (Foto: CONAR)

Estos partidos a los que Sport Boys hace referencia se habrían suscitado en la temporada 2024 de la Liga 1, en donde Jordi Espinoza los dirigió frente a Deportivo Garcilaso como árbitro principal y contra Cusco FC como el encargado del VAR. En ese sentido, esperan que su actuación frente a Alianza Lima sea la mejor y las polémicas queden de lado.

“Recordemos que el Sr. Espinoza, en la temporada 2024, tuvo dos desafortunados arbitrajes que perjudicaron a nuestro primer equipo. Uno de ellos como juez principal, ante Deportivo Garcilaso, y otro como juez a cargo del VAR ante Cusco FC. En el primer encuentro en mención, no cobró un penal y, en el otro, no comunicó una clara agresión contra uno de nuestros deportistas”, añadieron.

Eso sí, la ‘Misilera’ aclaró que con este comunicado no busca generar ninguna presión ni poner la lupa a los árbitros de forma negativa previo a un partido tan importante como el que se jugará hoy en el Estadio Alejandro Villanueva; por el contrario, lo único que buscan es que haya equidad en las decisiones arbitrales.

“Con esta posición, queremos dejar en claro que no buscamos que se nos favorezca con decisiones arbitrales ni ejercer presión de forma negativa sobre los jueces; lo único que buscamos es justicia dentro del campo de juego. Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia de Sport Boys”, sentenciaron.

El comunicado de Sport Boys a pocas horas del partido frente a Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Boys se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, hoy viernes 20 de febrero desde las 8:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 2:00 a.m. del sábado 21 en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Sport Boys, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR